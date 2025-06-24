Buna göre, Meclis’teki sürekli komitelerle geçici ve özel komitelerin Meclis tatili sırasında çalışabilmesine yetki verilmesiyle ilgili tezkere Genel Kurulda oy birliğiyle kabul edildi.

Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi'nin Genel Kurul devam ederken toplantılarına devam edebilmesiyle ilgili tezkere de oy birliğiyle kabul edildi.

-Barçın

Güncel konuşmalar kapsamında, Genel Kurulda ilk sözü Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa Milletvekili Devrim Barçın aldı.

Barçın, “Kamu Maliyesinin ve İçişleri Bakanlığının Keyfi Davranışları ve Batan Ülke Ekonomisi” konulu güncel konuşma yaptı.

Ülke ekonomisinin "tarihi bütçe açıklarını" yaşamaya devam ettiğini belirten Barçın, bütçenin sadece mayıs ayında 3 milyar 340 milyon TL eksi verdiğini ifade etti.

Barçın, hükümetin maaş ödemek için 1 milyar 880 milyon TL’lik borç ihalesine çıktığını da söyleyerek, "bununla maliyenin borç yükü 9 milyar 792 milyon TL’ye çıkacak" dedi.

Ülkedeki ekonomik durum böyleyken Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın son 2 ayda Cumhurbaşkanlığı’na 10’a yakın özel danışman istihdam ettiğini iddia eden Barçın, “Kişilerle hiçbir problemiz yok ama hepimiz biliyoruz ki bu istihdamlar seçime yöneliktir” dedi.

Binboğa’nın istifa eden müdürünün Cumhurbaşkanlığı’na turizm danışmanı olarak alındığını söyleyen Barçın, seçime 3,5 ay kala neden hakkında soruşturma olan birinin buraya istihdam edildiğini sordu ve “Yem fabrikası yöneticiliğinden turizm danışmanlığına…” ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanlığı tarafından kiralanan arazilerle ilgili de konuşan Barçın, spesifik konu belliyken İçişleri Bakanı’nın Genel Kurul salonunda olmamasını eleştirdi.

İçişleri Bakanlığı’nın hazırladığı önergeyle 33 araziyi kamu yararı için Maliye Bakanlığı’na devrettiğini söyleyen Barçın, bu devirde nasıl bir kamu yararı olduğunu sordu.

Barçın, bu arazilerin “peşkeş” çekilmesi için nasıl sözleşmeler hazırlandığını bildiklerini söyleyerek, İçişleri Bakanlığı’nın yine kamu yararı için Akdoğan’da Maliye Bakanlığı’na tahsis ettiği araziyi kendi bünyesine aldığını ifade etti. Barçın, buradaki kamu yararının nasıl açıklandığını da sordu.

Devrim Barçın, İçişleri Bakanı’nın Genel Kurul’a gelmeyerek arazilerin peşkeş çekilmesiyle ilgili iddiaları kabul ettiğini de savunarak, “Ülke tarihi böyle bir Meclis görmedi” diye konuştu.