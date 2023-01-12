Barçın'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

Asgari Ücrete ve Özel Sektör Çalışanlarına Hayat Pahalılığı oranının altında yapılan artışları, özel sektör emekli maaşlarının, sosyal yardım ve engelli maaşlarının durumlarını yazan çizen bir kişi bile zor bulunurken, konu kamu oldu mu olumlu veya olumsuz tüm gönderiler artış, vergi, vb. oluyor haliyle buralarda.

Ha olmasın mı?

Tam aksine daha çok olsun daha çok tartışılsın, haksızlıklar, verilen ve yapılmayan sözler daha çok yazılsın ama biraz da emek eksenli bakalım hep bana diye bakmayalım, özel sektör emekçilerinin haklarını da yazalım, çizelim, uğradıkları haksızlıkları da dile getirelim, örgütlenelim mücadele edelim.

Aksi kusura bakmayın ama bana çok bencilce ve samimiyetten uzak geliyor.

Özetle dünümüze ve bugünümüze yönelik biraz samimi olalım yeter dostlar.