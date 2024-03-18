Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Tuğçe Sarıca mahkemede olguları aktardı.

Polis, 8 Ocak 2024 tarihinde 01:00-08:00 saatleri arasında Surlariçi’nde faaliyet gösteren Pedra isimli barın ahşap kapısının sert bir cisimle hasara uğratılıp açılarak içerisine giriş yapıldıktan sonra konu işletme içerisinden müzisyen K.A.’ye ait 10 bin TL değerindeki JBL marka Parti Box ses sisteminin çalındığını söyledi.

Polis, cihazın 12 Ocak 2024 tarihinde S.T ve T.T^nin Lefkoşa terminal bölgesinde tasarruflarında bulunarak emare alındığını belirtti. Polis, yapılan soruşturmada konu ses cihazının Y.D'den 9 Ocak 2024 tarihinde satın aldıklarının tespit edildiğini açıkladı.

Polis memuru, 12 Ocak 2024 tarihinde Y.D hakkında tutuklama emri alındığını, 15 Mart’ta tespit edilerek tutuklandığını açıkladı.

Polis, 16 Mart’ta zanlının gönüllü ifade verdiğini, ses sistemini B.D'den aldığını söylediğini açıkladı. Polis, yapılan araştırma sonucu B.D'nin cezaevine olduğunun öğrenildiğini ve ifadesinin alındığını söyledi. Polis, B.D'nin sirkatin gerçekleştiği 8 Ocak tarihinde Gönyeli Karakolunda tutuklu olduğunu söylediğini belirtti.

Polis, karakoldan yapılan soruşturmada B.D'nin ifadesinde doğru söylediğinin tespit edildiğini, 8 Ocak’ta tutuklandığını, 9 Ocak’ta cezaevine gönderildiğini ve halen cezaevinde bulunduğunu açıkladı. Polis, soruşturmanın devam ettiğini ifade ederek, zanlının 2 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.