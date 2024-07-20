Alsancak Yavuz Çıkarma Plajı’nda geçen yıllarda ziyarete açılan anıt gemi ve anıt helikopterin yanında yer alan anıt uçak için bugün açılış töreni yapıldı.

Törene Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, Türkiye Cumhuriyeti (TC) Savunma Bakanı Yaşar Güler, TC Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Türk Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu,Türk Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, KTBK Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç ve GKK Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç katıldı.

İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile başlayan törende, anıt uçak hakkında bilgiler de aktarıldı.

20 Temmuz 1974’teki Barış Harekatı’nda aktif görev alan 54-1903 numaralı F100C uçağının Türk Hava Kuvvetleri envanterine 1973 yılında girdiği, 1986’da envanterden çıkarılması ile bakımının yapıldığı ve KKTC’ye getirildiği kaydedildi.

Kurdele kesilerek anıt uçağın açılışının yapılmasının ardından, Şehit Pilot Üsteğmen İlker Karter, Şehit Hava Kontrolör Astsubay Başçavuş Sami Emen, Şehit Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel ve Şehit Pilot Binbaşı Fehmi Ercan’ın fotoğrafları ve bilgilerinin de yer aldığı anıt uçak alanı katılımcılar tarafından gezildi.