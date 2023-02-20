Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri bünyesindeki Barış Plajı’nda muhasebeci olarak görev yaptığı 2015-2016 yılları arasında sahte imza kullanarak zimmetine para geçirdiği gerekçesiyle yargılanan Durmuş Sert hakkındaki dava karara bağlandı.

Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık hakkındaki kararı Yargıç Temay Sağer açıkladı.

Sağer, sanığın toplam 11 adet banka talimatını sahtelemek ve 3’ünü şahsen 11 sahte talimatı tedavüle sürmek suçlarından mahkum edildiğini söyledi.

Sanığın işlediği sahte belge düzenlemek ve tedavüle sürmek suçunun yaygın olduğuna dikkat çeken Sağer, 2021’de en çok işlenen üçüncü suç olduğunu dile getirdi.

Sanığın bir yıl boyunca planlı olarak sahteleme ve tedavüle sürme suçunu işlediğini kaydeden Sağer, bu faktörün ağırlaştırıcı etken olarak değerlendirildiğini belirtti, diğer ağırlaştırıcı faktörleri ise şöyle sıraladı:

“Yaygın bir suç işlemesi, 11 talimattan üçünü şahsen tedavüle sürmesi, 8 tanesinin de sürülmesini sağlaması, sorumluların imzalarını taklit etmesi.”

Sağer, plajda tek mali işler sorumlusu olan sanığın kendisine duyulan güveni kötüye kullanarak, 7 yıl çalıştığı iş yerine ait 57 bin lirayı zimmetine geçirdiğini belirtti.

Sanığın gönüllü ifade vermesini, sabıkasız oluşunu hafifletici etken olarak değerlendirdiklerini aktaran Sağer, sanığın 6 yıl sonra yargılanmasını dava sürecinin uzamasını da lehine kısıtlı bir şekilde değerlendirdiklerini belirtti.

Sağer, tüm hususları değerlendirdikten sonra sanığı 4 yıl hapis cezasına çarptırdıklarını açıkladı.