Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ahmet Satur olguları aktardı.

Polis, huzurda bulunan zanlı G.Ç'nin "Şiddet tehditi,Korkutmak maksatıyla silah taşıma" suçlarından methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 01.07.2023 tarihinde saat 13:50 raddelerinde Lefkoşa'da sakin Güney Çağdaşoğluları’nın (E-40) aynı adreste sakin kardeşi A.Ç.'nin evine gidip oğlu olan Ö.M.’ye (E- 17) oturma odası içerisinde tasarrufunda bulundurduğu ve kanunsuz olarak taşıdığı cebindeki ucu sivri bıçağı çıkarıp gösterip "2 soru soracam doğru düzgün cevap vermezsan boğazını kesecem" deyip şiddet tehdidinde bulunduğunu anlattı.

Polis, adı edilenin mahkeme emri gereği tutuklandığını ve sırt çantasında yapılan aramada ise 1 adet siyah saplı, ağız uzunluğu 7 cm toplam uzunluğu 17 cm çakı ve 1 adet krem saplı 9 cm ağız uzunluğu 20 cm toplam uzunluğu olan çakı bulunarak emare olarak alındığını belirtti. Polis, zanlının cezai ehliyetinin olmadığını ve Barış, Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesindeki uzman kişiler tarafından zorunlu yatılı tedavi görmesi gerektiğini mahkemeye aktardı.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker zanlının 10 gün zorunlu yatılı tedavi görmesine emir verdi.