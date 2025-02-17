Taşkent Doğa Parkı Direktörü Kemal Basat, Karpaz’da canice katledilen 14 eşeğe yönelik sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

Kemal Basat, “Dün ekiplerimizin Karpaz'da karşılaştığı korkunç manzara sorunun kendisi değil, 50 yıldır yaşanan ve bir türlü çözülemeyen eşek sorununun sadece bir semptomudur” ifadelerini kullandı.

Basat, “Eğer ekiplerimiz dün tüm imkansızlıklara rağmen düzenli olarak gerçekleştirdikleri arazi çalışmalarını yapmıyor olsalardı belki de bu olay hiçbir zaman gün yüzüne çıkmayacaktı. Taşkent Doğa Parkı 2016 yılından beri var. 2017 yılından beri Karpaz’daki başıboş eşeklerin hakkettikleri refah seviyesine ulaşmaları için çabalıyoruz. Kendi imkanlarımızla çözümler üretiyoruz, kendi imkanlarımızla pilot çalışmalar gerçekleştiriyoruz, kendi imkanlarımızla çabalıyoruz” dedi.

“KARPAZ’DA YAKLAŞIK 3000 EŞEK YARDIM BEKLİYOR”

2023 yılının Ağustos ayından Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı ile Erenköy-Karpaz Belediyesi’yle imzalanan iş birliği protokolüne dikkat çeken Basat, açıklamasında şunları kaydetti:

“2023 Ağustosu’nda KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığı ve Erenköy-Karpaz Belediyesi ile imzaladığımız iş birliği protokolünün ardından hem otoritelerin, hem de toplumumuzun tamamının arkamızda olacağını ve Karpaz’daki başıboş eşeklere kolayca sürdürülebilir ve kalıcı bir umut olabileceğimizi düşünüyorduk. Hazırlık süreci olarak planladığımız ilk 1 yılda biz tüm hazırlıklarımızı yaptık, ama projenin gerçekleşmesi için gereken kaynak ne toplumumuzdan ne de planlanan diğer hedeflerden gel(e)medi...

Karpaz’daki bir eşeğin her şeyi ile 10 yıllık bakımı, refah ve güven içerisinde yaşamasının sağlanması ve devamında sürdürülebilir ve kalıcı çözüm için ihtiyacı tek seferlik sadece ve sadece 200 Euro. Karpaz’da yaklaşık 3 bin eşek yardım bekliyor... Biz ise son 1 yıl içerisinde sadece 5 tanesine, evet beş tanesine sponsor bulabildik...”

“EN AZ 14 EŞEK HUNHARCA KATLEDİLDİ”

Kemal Basat, “Karpaz’daki eşeklere verdiğimiz değerin sözde olduğunu, DoğaPark dışında hemen hemen kimsenin elini taşın altına koymak gibi bir gailesinin olmadığını görünce gerçekten üzülüyorum. Sonuçta geçtiğimiz gün en az 14 eşek hunharca katledildi. Bu konuda yaptığımız paylaşım 100’lerce beğeni, 100’lerce yorum, 100’lerce paylaşım aldı, yerel ve uluslararası basında paylaşıldı, konuya vakıf olan ve olmayan yetkililerimiz çıkıp açıklama yaptılar... Bugün telefonlarımız susmadı, yüz yüze görüşmeler yaptık... Peki sonuç? Bilmiyorum...” açıklamasını yaptı.

“YENİ GİRİŞİMLERİMİZ OLACAK”

“DoğaPark olarak amacımız gündem yaratmak ya da semptomlara tepki göstermek değil, sorunu kalıcı ve sürdürülebilir şekilde çözmek” diyen Basat, sözlerini şöyle noktaladı:

“Önümüzdeki günlerde yıllardır üzerinde çalıştığımız anahtar teslim projemizi canlandırmak için yeni girişimlerimiz olacak. Bugünkü gürültünün kuru gürültü olup olmadığını o zaman göreceğiz...”