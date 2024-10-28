Cenazede aileye başsağlığı dileyen Başbakan Üstel, kısa bir açıklamada yaptı.

Başbakan Üstel, soruşturmanın devam ettiğini vurgulayarak, “Çocuklarımız inşallah iyileşip, ailelerine teslim edilecek. Ailelerin rahatlaması için ülkemizde bulunan yeni doğan çocuklarımıza bakan doktorlarımızı bir araya getirdik. Ailelere gerekli bilgiler verildi. Süratli bir şekilde tedavilerin yapılması için çalışmalar yapıldı. Bu doğrultuda polisi ve Sağlık Bakanlığı uhdesinde kurulan Araştırma Komitesini bekliyoruz” dedi.

Üstel, soruşturma sonuçlarını kamuoyu ile paylaşacaklarını da belirterek, çok hassas ve duyarlı davranacaklarını söyledi.

Başbakan Üstel, “Kimin burada ihmali oluştuysa gerekli cezaları hiç gözlerinin yaşına bakmadan vereceğiz” dedi.