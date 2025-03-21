Başbakan Ünal Üstel, Ankara’daki resmi temasları kapsamında Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile bir araya geldi. İçişleri Bakanlığı’nda resmi törenle karşılanan Üstel, tören kıtasını selamladı. Görüşmede, Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu da hazır bulundu.

Görüşmede, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye arasındaki iş birliği projeleri ele alınırken, özellikle düzensiz göçle mücadele ve güvenlik alanındaki iş birliği konularına odaklanıldı.

Göç Merkezi Çalışmaları Hızlandırılıyor

KKTC’de düzensiz göçü önlemek amacıyla kurulan göç merkezinin prosedürlerinin hızla tamamlanması, toplantının öncelikli gündem maddelerinden biri oldu. Merkezin tam kapasiteyle ve etkin biçimde faaliyete geçmesi için gerekli adımların ivedilikle atılması konusunda mutabakata varıldı.

Göç Kontrol Araçları Dağıtılacak

Göç merkezinin daha etkin çalışabilmesi için her ilçeye göç kontrol araçlarının gönderileceği bildirildi. Bu adımla, sahadaki denetim kapasitesinin artırılarak sistemin daha verimli işlemesi hedefleniyor.

Polis ve İtfaiye Araçları Güçlendirilecek

Toplantıda, KKTC polisinin ve itfaiyesinin hizmet araçlarının yenilenmesi ve teknik olarak güçlendirilmesi konusu da ele alındı. İlgili birimlerle araç tedariki ve modernizasyonu üzerine görüşmeler gerçekleştirildi.