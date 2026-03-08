Üstel mesajında, Coşar’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendiğini belirterek, Kıbrıs Türk siyasi hayatının saygın ve tecrübeli isimlerinden biri olduğunu ifade etti.

Coşar’ın uzun yıllar Ulusal Birlik Partisi çatısı altında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi’nde milletvekili olarak görev yaptığını anımsatan Üstel, farklı dönemlerde Milli Eğitim Bakanlığı ile Ekonomi ve Maliye Bakanlığı görevlerini üstlendiğini ve Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcılığı görevinde bulunduğunu kaydetti.

Başbakan Üstel, özellikle maliye alanında uzun yıllara yayılan hizmetleriyle Coşar’ın ülkenin ekonomik yönetimine önemli katkılar sağladığını belirtti.

Coşar’ın devlet tecrübesi, birikimi ve mütevazı kişiliğiyle hem çalışma arkadaşlarının hem de bakanlar, milletvekilleri ve Ulusal Birlik Partisi camiasının her zaman saygıyla hatırlayacağı kıymetli bir isim olduğunu ifade eden Üstel, merhuma Allah’tan rahmet diledi.

Üstel mesajında, başta ailesi olmak üzere yakınlarına, sevenlerine, Ulusal Birlik Partisi camiasına ve tüm Kıbrıs Türk halkına başsağlığı dileklerini iletti.