Dışişleri Bakanlığı yazılı açıklamasında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis’in, Türkiye’nin KKTC’ye konuşlandırdığı F-16’larla ilgili söylediklerini ve “Türkiye Cumhuriyeti’nin Kıbrıs’ta işgalci güç olduğu” yönündeki iddiasını kınadı.

Bakanlık açıklamasına bölgede yaşanan son gelişmeler ile Rum yönetiminin tek taraflı askeri iş birlikleri sonucu Türkiye’nin, Kıbrıs Türk halkının güvenliğini artırmaya yönelik 6 adet F-16 savaş uçağı ve hava savunma sistemlerini KKTC’ye konuşlandırmasından büyük memnuniyet duyulduğu kaydedildi.

Kıbrıs adasında 1963-1974 yılları arasında yaşanan acıların Kıbrıs Türk halkının belleğinde yerini koruduğu belirtilen açıklamada, “Adada dökülen kanı durdurmuş olan Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 1974 yılında gerçekleştirdiği Mutlu Barış Harekatı’nın bugün bölgedeki barış ve huzurun yegane teminatı” olduğunun altı çizildi.

Açıklamada, Türkiye’nin etkin ve fiili garantisinin ve Türk askerinin sahadaki caydırıcı varlığının Kıbrıs Türk halkı için vazgeçilmez olduğu belirtildi; “Etkin ve caydırıcı gücü ile her daim yanımızda duran, gücü gücümüz olan anavatan Türkiye Cumhuriyeti’ne şükranlarımızı sunuyoruz.” denildi.

- GKRY’nin yürüttüğü yoğun silahlanma faaliyetleri ve dahil olduğu askeri işbirlikleri bölgedeki hassas dengeleri değiştirme tehlikesi taşımakta”

GKRY’nin silahlanma faaliyetlerinin, Hristodulidis’in göreve gelmesinden sonra hız kazandığı ifade edilen açıklamada, yönetimin askeri teçhizat ve silahlanma amacıyla milyarlarca euro harcadığına ve farklı üçüncü ülkelerle askeri iş birlikleri geliştirdiğine dikkat çekildi.

GKRY’nin adayı ABD, İsrail ve Fransa gibi ülkelerin askeri kullanımına tek taraflı olarak açarak bazı güçlerin çıkarları doğrultusunda belirli çatışmalara taraf askeri bir üs haline getirdiği, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik olarak başlattığı saldırıları bahane ederek birçok ülke tarafından askeri unsurların konuşlanmasına olanak sağladığı da belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“GKRY’nin yürüttüğü yoğun silahlanma faaliyetleri ve dahil olduğu askeri iş birlikleri bölgedeki hassas dengeleri değiştirme tehlikesi taşımakta ve adamızın Doğu Akdeniz’de güvenlik açısından bir hedef haline gelmesine yol açmaktadır.

Bu ortamda, bölgede barış ve istikrarın korunmasından yana kararlı tutumumuzu sürdürürken, Kıbrıs Türk halkının güvenliğini tehdit eden her türlü gelişmeyi kararlılıkla takip edeceğimizi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkının güvenliği için gereken tüm adımları Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte atmaktan tereddüt etmeyeceğimizi vurgulamak isteriz.

Her zaman vurguladığımız gibi, bölgemizde yaşanılan son gelişmeler, egemen eşit iki devletli politikamızın ne kadar haklı ve gerçekçi olduğunu somut bir şekilde göstermektedir.”