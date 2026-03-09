Gardiyanoğlu konuşmasında, o dönemde birlikte çalıştığı CTP milletvekilleri Ürün Solyalı ve Ongun Talat ile birlikte birçok yasayı ele aldıklarını, eksik gördükleri düzenlemeler üzerinde ortak çalışmalar yaptıklarını ve yasaların büyük çoğunluğunu oy birliğiyle geçirdiklerini kaydetti ve şunları söyledi: "Mart 2022’den Ağustos 2023’e kadar Hukuk Komitesinde birlikte çalıştık. Bu süreçte birçok yasayı birlikte ele aldık; eksik gördüğümüz düzenlemeler üzerinde ortak çalışmalar yaptık ve pek çok yasayı oy birliğiyle geçirdik.”

Gardiyanoğlu, özellikle e-Devlet Yasası ile ilgili çalışmaları hatırlatarak, “Hatta sevgili Ürün’le birlikte imza koyarak e-Devlet Yasası’nın komite gündemine gelmesine öncülük ettik. O yasa, oy birliğiyle geçen ve gerçekten bir milat niteliği taşıyan önemli bir düzenleme olmuştur.” dedi.

Mecliste yapılan talimatçı-isyancı ayrımı yorumlarını da eleştiren Gardiyanoğlu, şunları söyledi:

“Bugün Mecliste canlı yayında ‘isyancılar ayrıldı, talimatçılar içeriye girdi’ şeklinde bir ifade kullanılması bizleri son derece üzmüştür. En azından sizinle bir buçuk yıl aynı komitede birlikte çalışmış bir milletvekili ve arkadaşınız olarak bu sözlerin bizi yaraladığını ifade etmek isterim.”

Gardiyanoğlu, yasaların hazırlanması sürecinde hukukçuların, savcıların ve bilirkişilerin görüşlerinin önemine de dikkat çekerek,

“En doğru yasayı yapmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Nasıl ki 2022–2023 döneminde Hukuk Komitesinde bir buçuk yıl görev yaptık ve alnımızın akıyla çıktık; komiteden geçen yasaların yaklaşık yüzde doksanı oy birliğiyle kabul edildi.” şeklinde konuştu.