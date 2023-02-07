Adıyaman’da İsias Otel enkazında çalışmalar hızlandırıldı. Öğrencileri arama çalışmaları devam ediyor...

Başbakan Ünal Üstel, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Şahsıma deprem bölgesinden aktarılan bilgiye göre; evlatlarımızın bulunduğu enkazda ilk kez bir ses teması kurulduğu yönündedir” dedi.

Başbakan Üstel’in açıklaması şöyle:

“Değerli kardeşlerim. Sizlerle umut verici bir gelişmeyi paylaşmak istiyorum. Şahsıma deprem bölgesinden aktarılan bilgiye göre; evlatlarımızın bulunduğu enkazda ilk kez bir ses teması kurulduğu yönündedir. Sesin alındığı bölümde çalışmalar yoğunlaştırılmıştır. Umarım iyi haberler alırız. Allah yardımcımız olsun.”