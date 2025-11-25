Başbakan Ünal Üstel, Maliye Teftiş ve İnceleme Kurulu ile Kamu Yönetimi ve İnsan Kaynakları Başkanlığı tarafından başlatılacak etkin denetimlerle ilgili açıklama yaptı.

Başbakan Ünal Üstel’in açıklaması şöyle;

"Son dönemde bazı kurumlarımızda mesaiye geç gelme, görev yerinden izinsiz ayrılma, mesai saatlerine uymama, mazeretsiz devamsızlık ve izin-rapor usullerine aykırı davranma gibi sorunların arttığını tespit etmiş bulunuyoruz.

Vatandaşlarımızdan gelen şikayetleri dikkate alarak, kamu hizmetlerinde verimliliği artırmak ve halkımıza kesintisiz hizmet sunmak amacıyla harekete geçtik.

Bugün yayımladığımız genelge ile Maliye Teftiş ve İnceleme Kurulu ile Kamu Yönetimi ve İnsan Kaynakları Başkanlığı tüm kurumlarda etkin denetimlere başlıyor.

Kamu personelinin mevzuata uygun hareket etmesi ve mesai kurallarına tam uyumu bundan böyle çok daha sıkı şekilde denetlenecektir.

Denetimlerde; personelin görev yerinde bulunup bulunmadığı, mesaiye zamanında başlayıp başlamadığı ve ek mesai dönemlerinde fiilen görev yapıp yapmadığı titizlikle kontrol edilecek ve usulsüzlük tespit edilmesi halinde kim olduğuna bakılmaksızın işlemler hemen başlatılacaktır.

Devletimiz çalışanlarına karşı tüm yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmektedir. Aynı hassasiyeti tüm kamu görevlilerinden de bekliyoruz. Kamu görevlilerimizin vatandaşlarımıza saygı ve özenle hizmet vermesi bizim için esastır.

Bu vesileyle tüm vatandaşlarımıza en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum."