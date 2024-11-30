Başbakan Üstel’e, açılışta Türkiye Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı, Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu eşlik etti.

Açılışta konuşan Türkiye Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Mehmet Nuri Enç’i ve ailesini minnetle andığını belirterek, “1974 Kıbrıs Barış Harekâtı sonrası şehit olan Türk ailemiz Mehmet Nuri Enç ve ailesinin naaşları uzun yıllar sonra tespit edilerek defnedilmiştir.” dedi.

Türkiye Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, konuşmasında, Türkiye’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin güvenliği ve halkının haklarını korumakta kararlı olduğunu vurguladı.

Başbakan Üstel, konuşmasında, Kıbrıs Türk halkının her zaman olduğu gibi Türkiye ile güçlü bağlara sahip olmaktan onur duyduğunu dile getirdi.

Başbakan Üstel, ayrıca Türkiye Cumhuriyeti’nin her dönemde Kıbrıs Türk halkının yanında olduğunu belirterek, “Türkiye Cumhuriyeti’nin kararlı duruşu sayesinde bugün KKTC güvenli bir ülkedir.” ifadesini kullandı.

Başbakan Üstel, şunları söyledi:

“Bizim için 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı, Kıbrıs Türk halkının özgürlüğüne kavuştuğu bir dönüm noktasıdır. Kıbrıs Türk halkı, bağımsızlık mücadelesini azim ve kararlılıkla sürdürmüştür. Mehmetçiklerimizle birlikte direnen Kıbrıs Türk halkı bugün bağımsızlığını ilan ederek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti çatısı altında özgürce yaşamaktadır.”

Başbakan Üstel, konuşmasının sonunda Türkiye Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve katılımcılara teşekkür etti.