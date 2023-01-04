Başbakan Ünal Üstel, çalışanlar ve emeklilerin hayat pahalılığı karşısındaki alım gücünü korumak için gereken düzenlemeleri yapacaklarını vurguladı.

Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun net asgari ücretin 11 bin 800 TL olmasını saptamasından sonra bugün de Devlet İstatistik Kurumu’nun Aralık ayı hayat pahalılığını % 4.5 olarak açıkladığına dikkati çekti ve şunları kaydetti:

“Aralık hayat pahalılığı oranının da belirlenmesi ile 2022 yılı hayat pahalılığı toplamda %94,51 olarak gerçekleşmiş oldu. Hatırlanacağı üzere Temmuz 2022’de maaşlara % 56, 76 artış vermiştik. Bu da demektir ki 2022 yılı hayat pahalılığını gidermek üzere kamuda çalışan herkesle emeklilerimize % 37, 75 oranında bir artış daha vermemiz gerekiyor. Gerek asgari ücret gerekse vergi matrahları bakımından gereken düzenlemeler yapılacak ve artışlar Ocak maaşlarına yansıtılacaktır. Bu arada vatandaşlarımızın en büyük şikayetinin etiketlere yansıyan artmışlar olduğunu biliyoruz. Gerekli talimatları vermiş durumundayım; hiç kimsenin haksız kazanç sağlamasına, anormal fiyat uygulamasına fırsat vermemek için gereken denetimleri yapacağız. Halkımız rahat olsun. Ülkemiz ekonomisinde önümüzdeki süreçte olumlu gelişmeler olacak ve inşallah iş insanlarımız, tüm sektörlerimiz, yatırımcılarımızla birlikte ülkemizi yeni bir kalkınma süreci içine dolacağız. Daima ifade ettiğim üzere bizim yegane hedefimiz Devleti’ne sahip çıkan Halkımızın refah ve yaşam kalitesini yükseltmektir."







Kaynak : Kıbrıs Gazetesi