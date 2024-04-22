Başbakan Ünal Üstel, çocukların, vatanın ve milletin geleceği olduğuna işaret ederek " Onları, milli ve manevi değerlerimizle yoğurarak, bilgi ve donanımlı bireyler olarak yetiştirmek, en önemli görevlerimizden biridir." dedi.

Başbakan Ünal Üstel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

Başbakan Üstel, mesajında, 23 Nisan 1920 tarihinin sadece Türk milletinin istiklal ve hürriyet mücadelesinin zaferi değil, aynı zamanda umutların ve ideallerin de yeşerdiği bir gün olduğunu vurguladı.

“Bu tarih, Türk milletinin esaretten kurtuluşunun ve kendi kaderini tayin etme iradesinin de ilanıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bugünü çocuklara armağan ederek, geleceğe dair güvenini ve umudunu açıkça göstermiştir” diyen Üstel, şunları kaydetti:

“Bugün Atatürk’ün önderliğinde kurulan milli egemenliğin simgesi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 104. yıl dönümünü ve tüm dünya çocuklarının bayramı 23 Nisan'ı büyük bir coşkuyla kutlarken,bağımsızlık meşalesini sonsuza kadar taşıma sorumluluğumuzun da farkındayız.

Çocuklarımız, vatanımızın ve milletimizin geleceğidir. Onları, milli ve manevi değerlerimizle yoğurarak, bilgi ve donanımlı bireyler olarak yetiştirmek, en önemli görevlerimizden biridir.

Atatürk'ün, ‘çocuklar geleceğimizdir’ sözü ile geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için her türlü imkanı seferber ettik ve etmeye devam edeceğiz. Onların sağlıklı, mutlu, başarılıAtatürk'ün ilke ve inkılaplarına bağlı, vatansever bireyler olmaları en büyük dileğimizdir. Tam da bu nedenle bu toprakları korumak ve geliştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz.

23 Nisan ruhu ile KKTC'nin bağımsızlığı ve egemenliği için her zaman mücadele etmeye devam edeceğimize söz veriyoruz.

Bu anlamlı günde bir kez daha Kıbrıs Türk halkının, egemenlik ve bağımsızlık mücadelesinde göstermiş olduğu kahramanlık ve fedakarlıkları da anıyoruz.

Bu vesileyle, tüm vatandaşlarımızın ve çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlar, birlik ve beraberlik içerisinde daha da güçlü bir KKTC inşa etme arzumuzun her zaman daim olacağını vurgular, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e saygıyla minnetlerimi sunarım.”