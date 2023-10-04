Başbakan Ünal Üstel, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaparak, “Dünya Tüketiciler Günü” etkinlikleri kapsamında geleneksel olarak verilen “Yılın Siyasetçisi Ödülü”ne layık gören Tüketiciler Derneği’ne yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

Başbakan Üstel, “Ödül töreninde de vurguladığım gibi; yıllardır biriken sorunları, yapılması gereken reformları, bitirilmesi gereken projeleri tek tek sonuçlandırarak istikrarlı şekilde yolumuza devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“2024 yılına 5 yıllık kalkınma programı ile girme hazırlıklarımızı başlatmış bulunuyoruz” açıklamasını yapan Başbakan Üstel, şöyle devam etti:

“Dünyada hak ettiğimiz yeri alma yolculuğumuzda, dünya ile kucaklaşmaya hazır bir KKTC için emin adımlarla 2027 çalışmalarımızı yürütüyoruz. Daha güzel yarınlar bizi bekliyor. Halkımızla çok daha güzel bir geleceğe birlikte yürüyoruz.”