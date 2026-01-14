Başbakan Üstel mesajında, Dr. Fazıl Küçük’ün, ‘Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesine ömrünü adadığını ve milletin hak ve özgürlük yürüyüşünde öncü bir rol üstlendiğini" belirtti.

Vefatının 42’nci yıl dönümünde Dr. Fazıl Küçük’ü, rahmet, minnet ve saygıyla anan Üstel, Dr. Küçük’ün yalnızca bir hekim değil, Kıbrıs Türk halkının en zor günlerinde sesi olan, milletine cesaret veren, birlik ve dayanışma ruhunu diri tutan müstesna bir lider olduğunu kaydetti.

Dr. Fazıl Küçük’ün, Kıbrıs Türkü’nün onurunu, kimliğini ve iradesini ayakta tutan büyük mücadelede ön safta yer aldığını ve halkın geleceğe güvenle yürüyebilmesi için tarihi bir sorumluluk üstlendiğini vurgulayan Üstel, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Aramızdan ayrılalı yıllar oldu. Ancak bugün Kıbrıs Türk halkı onun adını özgürce anabiliyorsa; bu, yaktığı meşalenin ve o meşalenin ışığında verilen onurlu mücadelenin bir sonucudur. Bugün bu topraklarda başımız dik, hür ve egemen bir iradeyle yaşayabiliyorsak, bunun temelinde verilen büyük mücadele, ödenen bedeller ve Dr. Fazıl Küçük gibi öncü liderlerin kararlılığı vardır.”

Üstel, mücadele yıllarının, çekilen zorlukların ve yapılan fedakârlıkların genç nesillere doğru şekilde aktarılması ve bu bilinçle devlete sahip çıkıp, milli birlik ruhunu sonsuza dek yaşatmak gerektiğini belirtti.