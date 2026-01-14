Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Kıbrıs Türk halkının Özgürlük ve Varoluş Mücadelesi Lideri, devlet adamı Dr. Fazıl Küçük’ün Kıbrıs Türk halkının en zor dönemlerinde örgütlenmenin ve mücadelenin önemini anlatan, cesareti, kararlılığı ve dirayetli duruşuyla toplumuna yol gösteren öncü bir lider olduğunu vurguladı.

Öztürkler 42’nci ölüm yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımlayarak Küçük'ü saygı, rahmet ve minnetle andı.

Öztürkler mesajında, Küçük’ün yalnızca bir siyasetçi değil, aynı zamanda bir hekim, bir gazeteci ve bir fikir adamı olarak gönüllerde yer edindiğini belirtti.

Küçük’ün halkından aldığı güç ve anavatan Türkiye’nin sarsılmaz desteğiyle yürüttüğü onurlu varoluş mücadelesinin 15 Kasım 1983’te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilanıyla taçlandığını anlatan Öztürkler, o gün atılan adımın Dr. Küçük’ün yıllarca savunduğu direniş ruhunun ve milli iradenin en somut yansıması olduğunu vurguladı.

Öztürkler mesajında, “Dr. Fazıl Küçük’ün ilkeleri ve idealleri, bugün bizlere bırakılmış kıymetli bir manevi mirastır. Devletimizin yücelmesi uğruna gösterdiği fedakârlıklar, halkı için verdiği mücadele ve ortaya koyduğu vizyon asla unutulmayacaktır. Onun kararlılığı, bugün de bizlere yol göstermeye devam etmektedir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne sonsuza dek sahip çıkma kararlılığımızı yinelerken, Dr. Fazıl Küçük’ü bir kez daha rahmet, saygı ve minnetle anıyorum. Ruhu şad, mekânı cennet olsun.” ifadelerine yer verdi.