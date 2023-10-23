Başbakan Ünal Üstel, Meclis Genel Kurulu’nun bugünkü toplantısında kalkınma planı ile ilgili konuştu.

Başbakan Üstel, hükümetin halkın ihtiyacı olan ve geçmişte yapılmayan yasa ve diğer konuları öne çıkardığını, her kesimden gelen görüşleri değerlendirdiklerini belirtti.

26 yıldır ülkede kalkınma planı yapılmadığını söyleyen Üstel, DPÖ altında ön hazırlığı yapılıp komiteler oluşturulacağını, daha sonra Meclis’e geleceğini kaydetti.

Üstel, DPÖ’nün tüm siyasal partilere ve kuruluşlara yazı yolladığını söyleyerek, beş yıllık kalkınma planı bitirileceğini, beş yıllık hedefleri ortaya koyup değerlendirme yapacaklarını belirtti.

Kablo ile enerji konusunun 2012’den beri konuşulduğunu ve enterkonnekte sisteme bağlanma şartı konduğunu, fizibilite çalışmalarının yapılmakta olduğunu dile getiren Üstel, Türkiye ile ön protokolün yapıldığını, komiteler kurulduğunu, çalışmaya başladıklarını kaydetti.

Elektrik kurumunda ilgili şirkete doğan borçlar nedeniyle bakım onarım yapılmadığını söyleyen Üstel, Türkiye ile yapılan protokol doğrultusunda bakım onarımının yapıldığını belirtti.

Geçmişe dayalı dosyaların Başsavcılığa iletildiğini dile getiren Üstel, hukuka yönelik gereği neyse Başsavcılığın yapacağını ifade etti.