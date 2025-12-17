Başbakan Üstel, yaptığı yazılı açıklamada, Fransız mahkemesinin kararını Avrupa Birliği hukukunun Kıbrıs’ın kuzeyi açısından askıda olduğu ve uygulanmadığı gerekçesine dayandırmasının, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bakımından Avrupa Yakalama Emrinin hukuki sonuç doğuramayacağı yönündeki yerleşik hukuki görüşleri teyit ettiğini vurguladı.

Üstel, Fransız İstinaf Mahkemesi’nin kararının, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin egemenlik yetkisi bulunmayan KKTC topraklarında mülkiyete dayalı suçlar yaratma, bu çerçevede tutuklama talep etme ve ceza yargılaması yürütme konusunda herhangi bir yetkisinin olmadığını açık biçimde ortaya koyduğunu ifade etti. Söz konusu kararın aynı zamanda KKTC’nin Kuzey’deki egemenlik haklarını da teyit ettiğini belirtti.

Açıklamada, hükümet döneminde oluşturulan mali kaynaklar ve sağlanan güçlü finansal katkılar sayesinde etkin biçimde faaliyet gösteren Taşınmaz Mal Komisyonu’nun önemine de dikkat çekildi. Üstel, Komisyonun Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatlarıyla uyumlu çalışan, mülkiyet uyuşmazlıkları açısından etkin ve tüketilmesi gereken bir iç hukuk yolu olma niteliğini sürdürdüğünü kaydetti.

Taşınmaz Mal Komisyonu’nun bugüne kadar ödediği toplam tazminatın yaklaşık üçte birinin mevcut hükümet döneminde karşılandığını belirten Üstel, bunun Komisyonun KKTC açısından işler, güvenilir ve etkin bir iç hukuk yolu olarak güçlendirildiğini açıkça gösterdiğini söyledi.

Başbakan Üstel, mülkiyet meselesinin hangi adres ve hangi hukuki zemin üzerinden çözülebileceğinin bu kararla bir kez daha netleştiğini ifade ederek, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin yetkisi bulunmayan alanlarda ceza hukuku araçlarını kullanarak siyasi ve hukuki baskı kurma girişimlerinin uluslararası hukukta karşılık bulmadığının da ortaya çıktığını vurguladı.

Üstel açıklamasını, hükümetin Kıbrıs Türk halkının tüm insani haklarını koruma konusundaki kararlılığını sürdürdüğünü belirterek tamamladı. Hukukun üstünlüğü temelinde hareket etmeye, uluslararası hukuk zemininde meşru duruşu savunmaya ve Taşınmaz Mal Komisyonu’nun etkinliğini güçlendirmeye devam edeceklerini ifade etti.