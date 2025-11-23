Başbakan Ünal Üstel, gelecek nesillerin karakterini, düşünce dünyasını ve vizyonunu şekillendiren en kıymetli gücün öğretmenler olduğunu vurgulayarak, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Başbakan Ünal Üstel, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Üstel, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 1928 yılında “Millet Mektepleri Başöğretmenliği” unvanını kabul etmesiyle anlam kazanan 24 Kasım’ın, bir milletin geleceğini omuzlarında taşıyan öğretmenlere duyduğu saygının en güçlü ifadesi olduğunu vurguladı.

Atatürk’ün “Öğretmenler; yeni nesil sizin eseriniz olacaktır” sözünün, öğretmenlere verilen tarihi sorumluluğun ve duyduğu derin güvenin en veciz ifadesi olduğuna işaret eden Üstel, “Gelecek nesillerin karakterini, düşünce dünyasını ve vizyonunu şekillendiren en kıymetli güç öğretmenlerimizdir. Öğretmenlik tüm mesleklerin anasıdır. Öğreten, öğretmen olmasa, öğrenen de olmazdı” ifadelerini kullandı.

Üstel, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Kıbrıs Türk halkı, yıllarca süren varoluş mücadelesinin her safhasında en büyük desteği sizlerden almıştır. TMT’nin örgütlenme geçmişinde de öğretmenlerimizin aktif katkısı tarihi bir gerçektir.

Öğretmenlerimiz yalnızca bilgi aktaran değil; topluma yön veren, halkımıza özgüven kazandıran, zor dönemlerin karanlığında ışık olan ve mücadelenin en kritik evrelerinde öncül duruş sergileyen liderler olmuştur.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilanı dahil her kritik aşamada öğretmenlerimiz, toplumun direncini ayakta tutan, kimlik ve bilinç mücadelesine öncülük eden en güçlü toplumsal aktörlerden biri olarak yer almıştır.

Bugün sahip olduğumuz her değerde, bu toprakların her köşesine ışık taşıyan öğretmenlerimizin emeği vardır.

Devletimiz geleceğini çocuklarına; çocuklarını ise öğretmenlerine emanet etmektedir. Bu anlayışla, eğitimimizi Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, çağın gereklilikleriyle uyumlu ve bilimsel temellere dayalı bir yapıda güçlendirmeyi sürdürüyoruz.

Milli eğitim, bir devletin geleceğini güvence altına alan en yaşamsal alandır.

Bu bilinçle hükümet olarak, çocuklarımızın daha iyi imkânlarda, çağdaş ve özgür düşünceyi destekleyen koşullarda yetişmesi için üzerimize düşen tüm sorumlulukları kararlılıkla yerine getirmeye devam edeceğiz.

Son beş yıllık süreçte tarihin en yüksek sayıdaki okul projesini hem tamamlayarak hizmete açtık hem de ülkemizin ihtiyaç duyduğu yeni okul projelerini eş zamanlı olarak başlattık.

Sınıflarımıza yapılan teknoloji yatırımları, ülkemizin eğitim tarihinde ulaşılan en yüksek seviyeye çıkmıştır.

Ayrıca okullarımızın depreme karşı dayanıklı hale getirilmesi için daha önce görülmemiş bir seferberlik başlatılmış; okul güçlendirme projeleriyle derslik geliştirme yatırımları aynı anda yürütülmüş; tarihte ilk kez tüm okullarımızın depreme dayanıklılık raporları ve testleri eksiksiz şekilde tamamlanmıştır.

Bu çalışmalar hem öğretmenlerimizin hem de çocuklarımızın güvenli ve sağlıklı ortamlarda eğitim faaliyetlerini yürütmesi adına kararlılıkla sürdürülmektedir.

Bu duygu ve düşüncelerle; Geleceğimize yön veren, fark yaratan, bilgi ve değerleriyle toplumumuzu aydınlatan tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü en içten duygularımla kutluyor; eğitim hayatımıza hizmet etmiş tüm öğretmenlerimizi saygıyla, ebediyete intikal eden kıymetli öğretmenlerimizi ise rahmet ve minnetle anıyorum. Başöğretmen Atatürk’ün açtığı yolda, bilimin ve çağdaşlığın ışığında yürüyen tüm öğretmenlerimize şükranlarımla…”