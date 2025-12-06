Başbakan Üstel konuşmasında, 2026 yılı bütçe görüşmelerinin Pazartesi günü Cumhuriyet Meclisi’nde başlayacağını hatırlatarak, bütçe öncesi Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanacak İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü’nün 2026 içeriğini netleştirmek amacıyla Ankara’da detaylı bir çalışma yürütüldüğünü söyledi.

Türkiye’de de aynı tarihlerde bütçe süreci yaşandığını belirten Üstel, karşılıklı uyumun sağlanmasının büyük önem taşıdığını ifade etti. Ankara temasları öncesi farklı sektörlerle yapılan değerlendirmelerde, küresel ekonomik daralmanın KKTC üzerindeki etkilerini azaltmaya yönelik ön çalışmalar yapıldığını belirtti.

Ankara’daki uzun ve verimli toplantıda 2026 yılında destek verilecek projelerin, hibe ve teşvik mekanizmalarının ayrıntılı biçimde ele alındığını ifade eden Başbakan Üstel, “Amacımız, üreten kesimin ayakta kalması, üretime devam etmesi ve ülkemize katma değer yaratmayı sürdürebilmesidir” dedi.

Üstel, narenciye, tarım, hayvancılık ve inşaat gibi birçok alanda yaşanan sıkıntılara dikkat çekerek, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin inşaat sektörünü çökertmeye yönelik, hukuku siyasallaştırarak yaptığı girişimlerin sektörü olumsuz etkilediğini söyledi.

Bu çerçevede, uzun vadeli ve düşük faizli, faiz farkı Türkiye Cumhuriyeti tarafından karşılanacak bir kredi paketinin hazırlanmakta olduğunu belirten Üstel, bu desteğin yalnızca inşaatla sınırlı kalmayacağını; turizm, sanayi ve diğer üretici sektörleri de kapsayacağını vurguladı.

Başbakan Üstel, 2026 yılına yönelik bu kapsamlı destek paketinin tüm sektörleri daha güçlü bir noktaya taşıyacağını ifade ederek konuşmasını tamamladı.