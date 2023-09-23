Başbakan Ünal Üstel, sosyal medya hesabı üzerinden bugün, Karaoğlanoğlu, Çatalköy ve Esentepe’yi ziyaret ettiğini anımsatarak, “Halkın bize göstermiş olduğu ilgiden ve sevgiden büyük mutluluk duyuyorum” dedi.

Karaoğlanoğlu’na iki müjde

“Halkımıza hükümetimizin icraatlarını anlatmak için yollardayız” ifadelerini kullanan Üstel, açıklamasına şöyle devam etti:

“Gezilerimizde, ülkemizin genel sorunlarının yanında bölgesel sorunlara da tek tek el atıyoruz. Vatandaşımızın ayağına sadece icraat anlatmaya ya da sorun dinlemeye gitmiyoruz. Önceden belirlenen sorunların çözümüne ilişkin projelerimizi de hazırlayarak gidiyoruz.”

“Karaoğlanoğlu’na bugün iki müjde verdik. Bugün bölgenin sorunlarına ilişkin 2 projemizi bölge halkı ile paylaştık;

1. Karaoğlanoğlu S Bölgesi’nde bulunan derenin yarattığı çevresel sorunları gideriyoruz. Dere pınarından su boşa akıyor ve bu da çevresel bazı sorunlar oluşturuyor. Karaoğlanoğlu yıllardır bu konudan şikayetçi. Çözüyoruz. 2024 Bütçesine dere ve pınarı ıslah projemizi yerleştirdik. Fizibilitemiz hazır. Projenin uygulamasına geçiyoruz. 350 metre uzunluğundaki derenin ıslahı ve betonarme kanalın 2,5 metre yüksekliğindeki yan duvarları için proje hazır. Proje tutarı yaklaşık 14,5 milyon TL.

2. Karaoğlanoğlu gençlerine ve sporuna katkı yapacak bir projemiz daha var. Spor Dairesine ait olan futbol sahası yanındaki araziyi kulübe devrediyoruz. Mevcut futbol sahasını da iyileştiriyoruz.”

Esentepe’ye de iki müjde

Başbakan Üstel, Esentepe’ye de bugün iki müjde verdiklerini ifade ederek, açıklamasında şunları dile getirdi:

“Esentepe'de yapımı devam eden kapalı Spor salonu Son Etabı ile ilgili 2024 bütçesine gereken kaynak aktarılacak. 2024 Mart ayı ihalesi yapıldıktan sonra inşaat sürecine ivedi şekilde başlanarak 2024 yıl sonuna kadar spor salonumuzu hizmete sokacağız. Bahçeli’nin su sorunlarının ortadan kaldırılmasına yönelik de gerekli adımları attığımızı bugün bölge halkı ile paylaştık.”

“Sosyal Konut Projelerini Çatalköy’de de hayata geçireceğiz”

Başbakan Üstel, “Çatalköy’e de müjdeler verdik. Çatalköy Doğu Çevre yolu ile alakalı istimlak sorunlarının büyük bölümünü çözdük. En kısa sürede Doğu Çevre Yolu Projesi’ni başlatacak ve ülkenin en önemli trafik sorunlarından birini ortadan kaldıracağız” açıklamasını yaptı.

Üstel, “Çatalköy'de konut sıkıntısı yaşayan gençlerin bu sıkıntılarını çözmek amacıyla kırsal kesim ve sosyal konut projelerini Çatalköy’de de hayata geçireceğiz. Gençlere sadece kırsal kesim arsası vermeyeceğiz. Aynı zamanda hazırlıklarına başladığımız Kırsal Kesim Konut Kredileri ile de o arsalara ev yapmalarını sağlayacağız” dedi.

Üstel, "Halkımızın bizim ayağımıza gelmesini beklemeden biz halkımızın ayağına giderek sorunları yerinde görüyor ve bir sonraki ziyaretimizde projelerimizle yanlarına dönüyoruz. Bu anlayışımız devam edecek. İstikrarla yolumuza devam ediyoruz. Önümüzde 3 yıla yakın önemli bir süre var. Bu sürede ülkenin yıllardır ertelenen tüm sıkıntılarını çözmek adına kararlılıkla ve cesaretle gerekli adımları atmaya halkımıza hizmet götürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.