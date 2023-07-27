Başbakan Ünal Üstel, Kıbrıs TV’de yayınlanan ve Halil Esendağlı’nın hazırlayıp sunduğu ‘Her şey Masada’ adlı programına konuk olarak katıldı.

Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP), 20 sene önce ev sahibi olmayan gençleri ev sahibi yaptığını ifade eden Başbakan Ünal Üstel, “20 sene sonra biz bu konuya ağırlık vereceğimizi söyledik. İstikrasız hükümetler kırsal kesim alt yapılarına dokunmadı” ifadelerini kullandı.

“Biz ağustosa girmeden İlk Evim Projesi kapsamında kredi başlatacağımızı söylemiştik” şeklinde konuşan Ünal Üstel, kırsal kesimin yüzde 40’ının alt yapısının hazır olduğunu geri kalanında çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Üstel ayrıca, “6 ilçemizde sosyal konutu başlatmak üzereyiz. Bu sağladığımız finansla sosyal konut müracaatlarını yaparak düşük faizle gençlerimizi ev sahibi yapacağız. Bir gencimiz evi yoksa, daha önce ev alıp satmadıysa bu krediyi vereceğiz” dedi.

Üstel kredi çekebilecek kişilerin kriterlerini şu şekilde sıraladı:

“KKTC sınırları içerisinde kendisi, eşi ve 18 yaş altı çocukları adına kayıtlı evi olmayan ve son bir yıl içerisinde adına kayıtlı bir konutu devretmemiş 18 yaş üstü, Sosyal Sigortalar veya kamu kurum ve kuruluşlarının emekli sandığına aktif kaydı olan ve başvuru tarihinde en az 6 ay sürelik prim yatırımı bulunan KKTC vatandaşları yararlanabilecek.

Banka tarafından da herhangi bir masraf alınmayacak. Kredi için pul vergisi dahil ücretsiz olacak. Bu kredi ile satın alınan konutlar için alıcı, satış ve ipotek işlemleri için tapuda ödenmesi gereken vergi, resim ve harçlardan muaf tutulacaktır.”

“BÜTÜN ÇALIŞMALAR GENÇLERİMİZ KONUT SAHİBİ OLABİLSİN DİYE… İSTEYEN GENÇLERE 2 MİLYON TL’YE KADAR ESNEKLİK SAĞLANMASI İÇİN ÇALIŞMALAR YAPILIYOR”

Bütün bu çalışmalarının gençlerin konut sahibi olması için olduğunu dile getiren Ünal Üstel, “Krediyi açıkladığımız günden bugüne dövizde dalgalanma oldu” şeklinde konuşarak, isteyen gençler için 1 milyon 800 bin TL’ye hatta 2 milyon TL’ye kadar esneklik sağlanabileceğini kaydetti.

Merkez Bankası'nın bu konularda çalışma yaptığını kaydeden Üstel, 10 yıllık süreyi uzatmak içinde çalışmalar yapacaklarını ifade etti.

“15 BANKADAN İLK EVİM KREDİSİNE MÜRACAAT YAPILABİLECEK”

“Gençlerimiz 15 bankadan müracaat yapabilecek… Bundan sonra yapacağım tüm çalışmalar gençler için. Gençlerimiz ülkenin geleceğidir” diyen Üstel, bu istikrarlı dönem içinde gerekli yasal düzenlemeleri yapacaklarının altını çizdi.

“GEÇİM DERDİ OLMAMASI ADINA ÜSTÜMÜZE DÜŞEN GÖREVİ YAPACAĞIZ”

Üstel son olarak, “Geçim derdi olmaması adına üstümüze düşen görevi yapacağız” dedi.