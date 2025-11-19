Başbakan Ünal Üstel’in değerlendirmesi şöyle:

“Son dönemlerde polisimiz tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda önemli miktarda yasaklı madde ele geçirilmiştir.

Bu başarı, polis teşkilatımızın artan etkinliğinin, kararlı mücadelesinin ve aralıksız sürdürdüğü çalışmaların önemli bir göstergesidir.

Uyuşturucu, bugün dünya genelinde gençlerin geleceğini tehdit eden çok önemli küresel bir sorun haline gelmiştir.

Devlet olarak bu tehlikenin farkındayız ve gerekli tüm adımları, polis teşkilatımızla tam bir eşgüdüm içinde hayata geçiriyoruz.

Ülkemizde yasaklı madde kullanım oranları, çevre ülkelere kıyasla daha düşük seviyededir.

Ancak bu durum, mücadeleden vazgeçileceği anlamına gelmemektedir. Aksine, bu oranları daha da aşağıya çekmek için bize çok ciddi bir motivasyon sağlamaktadır.

Ortaya çıkan bu tablo, devletimizin güçlü iradesinin ve polisimizin sahadaki yoğun mesaisinin somut bir sonucudur.

Polis teşkilatımız mücadelesini kararlılıkla sürdürürken,

polisin elini daha da güçlendirecek yasal düzenlemeleri ve teknik altyapı geliştirmelerini de hayata geçirmeye hazırlanıyoruz. Bu adımlar tamamlandığında mücadelemiz çok daha güçlü ve çok daha etkili bir şekilde devam edecektir.

Polis teşkilatımızın her bir mensubuna halkımız adına yürekten teşekkür ediyorum.

Bir kez daha ifade ediyorum:

“Ülkemizin gençlerini asla zehir tacirlerine teslim etmeyeceğiz.”

Devletimiz güçlüdür, güvenlik güçlerimiz hazırdır ve bu mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir."