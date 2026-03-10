Başbakan Üstel, mesajında şunları kaydetti:

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin değerli devlet adamlarından, eski başbakanlarımızdan ve Ulusal Birlik Partisi’nin eski genel başkanlarından İrsen Küçük’ü vefatının yedinci yıl dönümünde rahmet ve saygıyla anıyorum.

Hayatı boyunca Kıbrıs Türk halkına ve devletine hizmet etmeyi ilke edinen İrsen Küçük, üstlendiği görevlerde ülkemizin kalkınması, devletimizin güçlenmesi ve halkımızın refahının artırılması için büyük bir gayretle çalışmış; Kıbrıs Türk siyasal hayatında iz bırakan önemli hizmetlerde bulunmuştur.

Devlet adamlığı, tecrübesi ve Kıbrıs Türk halkının hak ve menfaatlerini koruma konusundaki kararlı duruşuyla her zaman saygıyla hatırlanacaktır.

Merhum İrsen Küçük’ü vefatının yedinci yıl dönümünde bir kez daha rahmetle anıyor; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabır diliyorum.”