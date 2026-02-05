Üstel, 6 Şubat 2023’te Türkiye’de meydana gelen depremlerde yaşanan acının aradan geçen zamana rağmen ilk günkü ağırlığıyla hissedildiğini belirterek, Adıyaman’da İsias Otel’in enkazı altında kalan Şampiyon Melekler, öğretmenler, veliler ve tüm deprem şehitlerinin Kıbrıs Türk halkının hafızasında daima yaşayacağını ifade etti.

Şampiyon Meleklerin yarım kalan hayallerin ve susturulan umutların sembolü olduğunu kaydeden Üstel, onları anmanın geleceğe karşı taşınan büyük bir sorumluluk olduğunun altını çizdi.

Başbakan Üstel, mesajında İsias davasına da özel bir vurgu yaparak, “Bu acının üçüncü yılında bir kez daha açık ve net şekilde ifade ediyorum: İsias davası bizim için kapanmamıştır. Adalet süreci devam etmektedir ve bir sonraki aşamanın da yakından takipçisi olacağız” dedi. Adaletin tüm yönleriyle ve eksiksiz şekilde tecelli etmesi için sürecin sonuna kadar izleneceğini belirtti.

Ailelerin adalet arayışında yalnız olmadığını vurgulayan Üstel, dün olduğu gibi bugün de ailelerin yanında olduklarını ve bundan sonra da onları yalnız bırakmayacaklarını kaydetti.

Başbakan Üstel, mesajının sonunda 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden tüm vatandaşlara Allah’tan rahmet, ailelerine ve halka sabır dileyerek, Şampiyon Meleklerin hatırası önünde saygıyla eğildiklerini ve onları kalpte, hafızada ve mücadelede yaşatmaya devam edeceklerini ifade etti.