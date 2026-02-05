Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 20.00 sıralarında Balalan balıkçı barınağı bölgesindeki deniz sahilinde, PGM-Özel Soruşturma Şube Amirliği Ekipleri tarafından “Sahil Kalkanı Operasyonu” düzenlendi.

Operasyonda, H.K.(E-31), Z.B.(E-21), G.E.(E-21), S.C.(E-28), A.B.(E-55), İ.Ş.(E-50), M.K.(E-41), F.M.(E-20), M.A.(E-35), M.G.G.(E-55) ve İ.Ç.(E-50), yetkili makamlardan izinsiz olarak kanunsuz şekilde toplam 12.500 karton elektronik sigara tütünü ile 500 karton sigarayı bir tekneye yükledikleri sırada suçüstü tespit edilip tutuklandı; sigaralar ise emare olarak alındı.

Operasyon kapsamında yürütülen ileri soruşturmada ise, zanlı M.G.G. ile İ.Ç.’nin kullanımlarındaki konu tekneye ile onaylanmış liman olmayan Balalan Balıkçı Barınağı bölgesindeki deniz sahilinden karaya çıktıkları da tespit edildi.