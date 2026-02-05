Meclisten yapılan açıklamaya göre, kabulde konuşan Öztürkler, Türk Deniz Kuvvetleri’nin yüzer ve kara birliklerinde görev yapacak nitelikli deniz astsubaylarını yetiştiren okulun, değişen dünya düzeninde üstleneceği kritik rollerle Türkiye’nin deniz gücüne önemli katkılar sağlayacağını belirtti.

Barbaros Hayrettin Paşa’nın Preveze Deniz Zaferi ile Akdeniz’in Türk gölü hâline gelmesinden Kıbrıs Adası’nın fethine ve Ortadoğu’dan okyanuslara uzanan stratejik hattın güvenliğine kadar uzanan süreçte deniz kuvvetlerinin tarihsel önemine dikkat çeken Öztürkler, 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı’nda kara birliklerinin adaya sevki ve sonrasında deniz güvenliğinin tesis edilmesinde Türk Donanması’nın üstün bir başarı sergilediğini vurguladı.

Şehit düşen Mehmetçiklere ve Mücahitlere rahmet dileyen Öztürkler, Türkiye’nin su altı ve su üstü savunma ve taarruz sistemlerini donanmaya kazandırmasıyla bölgenin en güçlü deniz kuvvetlerinden birine sahip konuma geldiğini ifade etti.

TCG Anadolu’nun Türkiye için büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirten Öztürkler, tamamen yerli imkânlarla geliştirilen Milli Uçak Gemisi (MUGEM) projesi üzerinde yürütülen aktif çalışmaların ise ülkenin denizcilik vizyonuna yeni bir ivme kazandırdığını söyledi.

Türkiye Cumhurbaşkanlığı ve Savunma Sanayii Başkanlığı’nın 2025 itibarıyla projenin inşa sürecine yönelik somut adımları hızlandırmayı stratejik hedefler arasına aldığını kaydeden Öztürkler, tüm bu yatırımların “Mavi Vatan ve Gök Vatan sahipsiz değildir” mesajını daha da güçlendirdiğini ifade etti.

Konuşmaların ardından karşılıklı hediye teatisinde bulunuldu.