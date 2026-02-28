Başbakan Ünal Üstel, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ve bazı bakanlarla birlikte İskele-Boğaz Yolu proje alanına değerlendirme ziyareti gerçekleştirdi.

Lokum çemberi ile Harup Fabrikası arasındaki yol 2012 yılında projelendirilmiş bölünmüş yol yapımına 2025 yılında başlanarak bir kısmı tamamlanmıştı.

Yolun yaklaşık 5 kilometrelik kısmı istimlak konusunda alınan 6 ara emri kararı nedeniyle tamamlanamadı. Ara emri konusu çözülemediğinden dolayı yolun 8-10 metreye kadar genişletilerek bazı yerlerde üç şeride çıkarılması kararlaştırıldı.

Doruk

Yüklenici firma Proje Müdürü Bülent Doruk Başbakan Ünal Üstel’e yol hakkında bilgi verdi.

Doruk, İskele kavşağı ile Lokum çemberi arasındaki yolu 2025 yılında yaptıklarını geri kalan 5- 5,5 kilometre yolda bazı sıkıntılar olduğunu söyledi.

Söz konusu yolun istimlak sorunu nedeniyle bölünmüş yol olarak yapılamayacağını söyleyen Durak, Başbakan’ın sorusu üzerine istimlaklara girmeden mevcut yolun 8-10 metreye kadar genişletilebileceğini söyledi.

Doruk, yolun çift şerit olarak yapılabilmesi için 6 ara emri sorununun çözülmesi gerektiğini kaydetti.

-Sadıkoğlu

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu yolun genişletme çalışmaları çerçevesinde Boğaz geçişindeki kaldırım ve altyapı çalışmalarına belediye olarak katkı vereceklerini söyledi.

Sadıkoğlu, çok uzun süredir "kangren" olan İskele Boğaz Yolu’nun bozulduğunu, ekonomik ömrünü tamamladığını ve ara emirleri yüzünden yapımının uzun süredir bekletildiğini söyledi.

Sadıkoğlu, mevcut yolun ileriki haftalarda yenilenmesine başlanacağının müjdesini vermek istediklerini söyledi.

Sadıkoğlu, “Ara emirleri kalkmış olsaydı planlandığı gibi çift şerit olarak yapılacaktı. İleriki zamanda ara emri de çözüldüğü takdirde çift şerit bölünmüş olarak devam edecek.” dedi.

-Arıklı

Bayındırlık ve Ulaştırma BakanıErhan Arıklı, 2012’de başlayan ancak bugüne kadar bitirilemeyen yolu hükümetleri döneminde bitirmek için azami gayret sarfettiklerini kaydetti.

Arıklı,” 4,5 kilometrelik kritik bir yol var burada. 6 ara emri var; bunları kaldırmaya muvaffak olamadık. Dolayısıyla yol yapımı aksadı. Sayın Başbakan’ım da talimat verdi, mevcut yol 8 metreye çıkacak 3 şerit şeklinde ara emrine konu olan yola dokunmadan. Bu yolu çift şerit olarak düşünmüştük ama maalesef onu yapamayacağız.” dedi.

Yolun yapımına yaklaşık iki hafta sonra başlanacağını ve 1-1,5 ay içerisinde tamamlanmasını hedeflediklerini söyledi.

-Üstel

Başbakan Ünal Üstel de hükümet ortaklarıyla birlikte hükümet programında verdikleri sözleri bir bir yerine getirmekten büyük onur duyduklarını kaydetti.

Yol güvenliğini sağlamanın öncelikleri olduğunu söyleyen Üstel yapımını tamamladıkları kendilerinden önceki yarım kalan yollar hakkında bilgi verdi.

Siyasi istikrar sayesinde yarım kalan projeleri tamamladıklarını vurgulayan Üstel, “Halkımıza ne söz verdiysek yerine getirdik.”dedi.

50 yılı aşkın asfalt değmemiş noktalara değdiklerini söyleyen Üstel, Zaferburnu’ndaki yol yapımının yakın zamanda tamamlanacağını belirtti.

İskele Boğaz Yolu’nun da ihalesine 2012 yılında çıkıldığını 6 vatandaşın aldığı ara emri kararıyla bugünlere kadar gelindiğini söyleyen Üstel, ara emri nedeniyle yolun çift şerit olarak yapılamadığını ifade e tti.

Üstel, yolun bozukluğuna ve yol güvenliğine oluşturduğu tehdide değinerek, süratli bir şekilde yolun aslına uygun olarak olabildiğince genişletilerek yenileneceğini söyledi.

Üstel, yolda bayramdan sonra kazmayı vurarak çalışmayı başlatacaklarını sözlerine ekledi.