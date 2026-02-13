Başbakan Üstel, TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile yaptıkları görüşmenin ardından hitapta bulundu.

Ankara'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Üstel, Yılmaz'a kendisi ve heyetini davet etmesi nedeniyle teşekkürlerini sundu.

Üstel, Yılmaz ile zaman zaman bir araya geldiklerini hatırlatarak görüşmelerinde, KKTC'nin kalkınması, ekonominin daha ileriye götürülmesi, halkın rahatlığı için çeşitli alanlarda, nelerin yapılabileceğini ele aldıklarını bildirdi.

Kıbrıs Türkü ile Türkiye'nin sevgi ve saygıya dayalı bir ilişki kurduğunu vurgulayan Üstel, ilişkilerin her geçen gün daha da güçlendiği mesajını verdi.

Üstel, "Bugün de yarın da ve önümüzdeki günlerde de bu güçlü bağlarla, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan halkımız, Türkiye ile bir bütün olarak yoluna devam edecek." ifadesini kullanarak, bu doğrultuda ülkesinin ekonomik olarak kendi ayakları üzerinde duruncaya kadar Türkiye ile mali protokoller aracılığıyla büyük projeler gerçekleştireceğine değindi.

Toplantıda yeni mali iş birliği protokolü kapsamında ülkesinin ihtiyaçlarına göre neler yapılabileceğini ve gerçekleştirilen projeleri ele aldıklarını anlatan Üstel, 2025'te büyük projelerin temelinin atıldığını anımsattı.

Üstel, Yılmaz ile imzaladıkları iş birliği protokolüyle, Lefkoşa Nalbantoğlu Hastanesi'nin yeniden revize edilmesi ve 320 yataklı yeni bir hastanenin inşaatının temellerinin süratli bir şekilde yükseldiğini görmenin kendileri için büyük bir mutluluk olduğunu bildirdi.

Güzelyurt Hastanesi ve sağlık alanındaki diğer projelerden bahseden Üstel, altyapı ve karayolu projeleri gibi alanlarda yapılan yatırımların da ülke halkını rahatlattığını vurguladı.

Üstel, görüşmelerde reel sektör ve sanayi çalışanlarını rahatlatacak tüm konuları masaya yatırdıklarını belirterek, teknik heyetlerle birlikte martta imzalanması planlanan "2026 Mali ve Ekonomik İşbirliği Protokolü" üzerinde de ön çalışma yaptıklarını aktardı.

- "Kıbrıs Türkü yalnız değil"

Gelecek günlerde Kıbrıs'ın en önemli ihtiyaçları arasında bulunan enerji konusunda ne gibi çalışmalar yapabileceklerini de kamuoyuyla paylaşacaklarını kaydeden Üstel, "Biz bütün bunları yaparken Güney (Kıbrıs) Rum hükümeti de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ekonomisini geriye götürmek, baltalamak ve insanımızı zora sokmak için her türlü baskıyı üzerimize uygulamaktadır." dedi.

Üstel, Yunanistan, İsrail ve Güney Kıbrıs Rum hükümeti arasında imzalanan savunma protokolüne işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yunanistan, İsrail ve Güney (Kıbrıs) Rum hükümeti, imzaladıkları bir savunma protokolüyle bir silahlanma yarışı içerisine girdiler. Her geçen gün yeni yeni savunma araçlarını almak için basında şov yapmaya devam ediyorlar. Tabii unutuyorlar, Kıbrıs Türkü yalnız değil. Kıbrıs Türkü'nün yanında ana vatanı Türkiye Cumhuriyeti vardır. Ne yaparlarsa yapsınlar. Biz de günü geldiğinde kendilerine aynı şiddetle ve aynı şekilde bir cevap vereceğimizden hiç kuşku duymuyoruz."

Kıbrıs'a barışın 20 Temmuz 1974'te geldiğine ve bu barışın yalnız Kıbrıs Türkü için değil aynı zamanda Rumlar için de geçerli olduğuna dair görüşünü yineleyen Üstel, "Bu hırçın ve Avrupa'nın şımarık çocuğu Rumlar hala daha bunun farkında değillerdir. Bir silahlanma yarışı içerisindeler ve bu yarış içerisinde de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ekonomisini çökertmek için her türlü yola baş koyuyorlar." tespitini yaptı.

Üstel, Güney Kıbrıs Rum hükümetinin su sıkıntısı çekmesine rağmen KKTC tarafından sunulan tekliflerin reddedildiğini aktardı.

Kıbrıs Türk halkının su sorununa köklü çözüm getirmek amacıyla hayata geçirilen "Türkiye'den KKTC'ye Su Temini Projesi"ne atıf yapan Üstel, bu sayede KKTC'deki en küçük köylerde dahi musluklardan su aktığına dikkati çekti.

Üstel, Rumların su sıkıntısına karşı sunulan teklifleri kabul etmemesine ilişkin ise "Çünkü zihniyet farklı ve zihniyet adanın tümünü ele geçirmektir." yorumunda bulundu.

Başbakan Üstel, "Tabii artık adada dünyanın kabul ettiği iki tane halk vardır ve iki tane devlet vardır. Dolayısıyla çözümün iki devletten geçtiğini buradan bir kez daha sizlerin huzurunda da dünyaya duyurmak istiyoruz." dedi.

Bu görüşmeyi düzenlediği için TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'a teşekkürlerini yineleyen Üstel, "Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a da bir kez daha KKTC halkının sevgi ve saygısını huzurunuzda iletmek istiyorum." açıklamasını yaptı.