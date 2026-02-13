“Beş yılı aşmış bakanlık dönemimde, üç ayrı başbakanla çalıştım” diyen Bakan Arıklı, Ünal Üstel hükümetinin ülke siyasi tarihinin en uzun ömürlü ve istikrarlı hükümeti olduğunu kaydetti.

Arıklı, “Şüphesiz Ünal Üstel bu istikrarı sağlayan en önemli figür. Hatırlamadığım kadar hükümet içindeki krizi, bir ağabey edasıyla çözmeyi başardı. Türkiye ile kurduğu iyi ilişkiler KKTC’nin problemlerinin çözümünde oldukça büyük rol oynuyor. Dün yine Ankara’daydık. Sayın Başbakan ne istediyse onu almayı başardı. Ankara Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin iyiliğini, gelişmesini ve kendi ayakları üzerinde durmasını istiyor” dedi.

Erhan Arıklı, “İstediğiniz şeyleri, Türkiye yetkililerine samimi bir şekilde, iyi niyetle mantıklı ve gerekçeli bir şekilde izah ettiğinizde asla “hayır” demiyorlar. Teşekkürler Anavatan…” ifadelerini kullandı.