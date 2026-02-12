Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Birleşmiş Milletlerin Kıbrıs konusunu en üst seviyede ve yakından takip ettiğini kaydederek, “Biz de her düzeyde kendileriyle temas içerisinde olmaya, iş birliği içerisinde olmaya devam edeceğiz” dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşmek üzere salı günü New York’a giden ve bu akşam yurda dönen Erhürman, Ercan Havaalanı’nda basın toplantısı düzenledi.

BM Genel Sekreteri Guterres ile dün bir araya gelen Erhürman, Guterres’in randevu talebine beklediklerinden çok hızlı yanıt verdiğini belirtti.

Erhürman, bunun BM Genel Sekreteri Guterres ile gerçekleştirdiği ilk yüz yüze görüşme olduğunu, 30 dakika civarında planlanan toplantının 1 saat 10 dakika sürdüğünü söyleyerek, görüşmenin içeriğiyle ilgili detayları da paylaştı.

Erhürman, Kıbrıs konudaki gelişmeleri dikkatle takip eden BM Genel Sekreteri'ne Kıbrıs Türk halkının çözüm iradesini, seçim öncesi kamuoyuyla ve uluslararası toplumla paylaştığı dört maddelik metodoloji önerisini, güven artırıcı önlemler konusunda gelinen noktayı aktardığını belirtti.

Erhürman, “Dört maddeyle ilgili ne kastettiğimiz Sayın Genel Sekreter tarafından net olarak algılandığını gördük” dedi.

Görüşmede kara sınır kapılarının da konuşulduğunu, toplantının olduğu gün Cyprus Mail'de Metehan’daki yığılmayla ilgili de bir haber olduğunu belirten Erhürman, 31 Ocak’a kadar bu konularda adım atılması için sözler verildiğini ancak bu konuda adım atılmadığını ifade ettiğini söyledi.

Derinya ve Bostancı geçiş noktalarında seyrüsefer çıkarılabilmesi için de 31 Ocak sözü olduğunu ancak bunun da gerçekleşmediğini belirten Cumhurbaşkanı Erhürman, yeni geçiş noktalarıyla ilgili çok sayıda öneri geliştirdiklerini, bu önerilerin neler olduğunu Genel Sekreter'e aktardıklarını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erhürman, hellim konusunda imzalanacak sözleşme için de 31 Ocak’ın son tarih verildiğini ama gereğinin yapılmadığını anlatma fırsatı bulduklarını dile getirdi.

Özellikle 14-16 yaş çocukların karşılıklı dostluk maçı yapabilmesiyle ilgili görüşleri de Genel Sekretere ilettiklerini kaydeden Erhürman, milli takımlar maç yapacak gibi değil de iki toplumdan çocukların bir araya gelip birlikte zaman geçirmelerine olanak tanıyacak müsabakalar talep ettiklerini anımsattı.

Erhürman daha sonra basının sorularını yanıtladı.

Bir soru üzerine Erhürman, Crans-Montana’dan bu yana 9 yıllık bir süreç geçtiğini, bu sürenin iki taraf arasındaki güveni ve teması zayıflatan bir etken olduğunu, Güney Kıbrıs'ın güvenlik ve enerji konularında çeşitli ülkelerle yaptığı anlaşmaların da güveni ve teması zayıflattığını belirtti.

Erhürman, bu anlaşmaların Kıbrıslı Türkleri dışarıda bırakan anlaşmalar olduğunu söyledi.

Genel Sekreterin 4 maddelik metodolojiyle ilgili değerlendirilmesinin sorulması üzerine Erhürman, “Sayın Genel Sekreterin Kıbrıs'taki çözümün, istikrarın, barışın bölgede istikrara ve barışa da hizmet edeceğini vurguladığını, daha sık görüşeceğimizi dile getirdiğini söyleyebilirim ama benim somut olarak söylediklerime verdiği cevapları paylaşmayı diplomatik açıdan doğru bulmam” dedi.

New York’taki görüşmeyle ilgili Türkiye ile değerlendirme yapılıp yapılmadığıyla ilgili soru üzerine ise Erhürman, TC Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile toplantıya girmeden de toplantıdan sonra da telefon görüşmesi yaptıklarını ifade etti.

Rum basınında çıkan bir haberin sorulması üzerine, 4 maddelik metodolojiye işaret eden, müzakerelerin sıfırdan başlamayacağını, müzakere olsun diye müzakere yapılmayacağını kaydeden Erhürman, Rum basınında Türkiye ile ilgili yer alan iddialara değinerek, “Bir fail arıyorlarsa o benim. Bunu anlamaları gerekir… ” dedi.

Erhürman, gazetede çıkan her habere yanıt vermek gibi bir yol izlemediklerini, bunun doğru olmadığını da söyledi.