Başbakan Ünal Üstel, dün Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu çalışmalarının ardından evine döndükten sonra rahatsızlanarak hekimlerine başvurdu. Yapılan kontrollerde, daha önce geçirdiği ameliyata bağlı bir komplikasyon tespit edildi.

Hekimleri tarafından gerçekleştirilen küçük operasyonun başarıyla tamamlandığı ve Başbakan Üstel’in sağlık durumunun stabil olduğu açıklandı. Yetkililer, herhangi bir risk, devam eden komplikasyon ya da endişe verici bir bulgu bulunmadığını bildirdi.

Başbakan Ünal Üstel’in bugün taburcu edilmesi ve görevine kaldığı yerden devam etmesi bekleniyor.

KKTC Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla duyuru yapıldığı belirtilerek ilgi ve iyi dileklerde bulunan vatandaşlara teşekkür edildi.