Başbakan Ünal Üstel, 23-25 Ocak tarihleri arasında resmi temaslarda bulunmak ve İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türk diasporasıyla bir araya gelmek üzere Londra’ya gidiyor.

23 Ocak’ta Resepsiyon Düzenlenecek

Başbakan Ünal Üstel, 23 Ocak Perşembe akşamı saat 19.00’da, Euromed, Londra Gazete, Alton & Co, Ukay Catering ve Best Motors tarafından düzenlenecek bir resepsiyonda Londra’daki Kıbrıslı Türk sivil toplum örgütleri, Türk okullarının temsilcileri, iş insanları ve gençlerle buluşacak. Bu resepsiyon, diaspora ile güçlü bağların kurulması ve karşılıklı görüş alışverişi için önemli bir fırsat sunacak.

Şampiyon Melekler Anısına Ağaç Dikme Programı

Başbakan Üstel, 25 Ocak Cumartesi günü saat 13.00’te, 2023 yılında Kahramanmaraş’ta meydana gelen deprem felaketinde Adıyaman’da hayatını kaybeden Şampiyon Melekler anısına düzenlenecek bir ağaç dikme programına katılacak. Etkinlik, Kuzey Londra’daki Trend Park’ta gerçekleştirilecek ve depremde yaşamını yitiren çocukları anmak için anlamlı bir tören olacak.

Farklı Temaslar Gerçekleştirilecek

Başbakan Üstel’in Londra ziyareti kapsamında, diasporanın farklı kesimleriyle çeşitli temaslarda bulunması ve İngiltere ile KKTC arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi adına görüşmeler yapması da bekleniyor.

Bu ziyaret, hem İngiltere’deki Kıbrıslı Türk toplumuyla bağların güçlendirilmesi hem de toplumsal dayanışmanın vurgulanması açısından büyük önem taşıyor.

Kaynak: Londra Gazete