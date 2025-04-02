Üstel, mesajında Mustafa Çağatay’ı saygı, rahmet ve minnetle andığını belirterek, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde ve devletin temellerinin atılmasında unutulmaz hizmetlerde bulunduğunu kaydetti.

Çağatay’ın, Türk Cemaat Meclisi üyeliği, Kıbrıs Türk Federe Devleti Kurucu Meclis Üyeliği ile Maliye, Çalışma-Sosyal İşler ve Sağlık Bakanlığı gibi kritik görevlerde bulunduğunu hatırlatan Üstel, Çağatay’ın halkın haklarını savunduğunu ve devletin yapı taşlarını oluşturan önemli kararların altına imza attığını dile getirdi.

Üstel, “Demokratik, güçlü ve bağımsız bir KKTC için verdiği mücadele, bizler için her zaman yol gösterici olacaktır. Onun devlet adamlığı, ilkeli duruşu ve halkına olan bağlılığı, bugün bizlere ilham vermeye devam etmektedir.” ifadelerini kullandı.

Ülkenin her alanda daha da güçlenmesi adına gösterilen çabaların, Çağatay’ın mirasına sahip çıkmanın bir gereği olduğuna işaret eden Üstel, merhum Çağatay’ı bir kez daha rahmet ve minnetle andığını söyledi.