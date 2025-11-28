Başbakan Üstel, öğrencilerin güvenli, çağdaş ve güçlü bir eğitim ortamında öğrenim görmesinin hükümetin en temel önceliklerinden biri olduğunu ifade ederek, bu doğrultuda çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü söyledi.

Başbakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, Üstel, Namık Kemal Lisesi’nin 2026 yılı Mayıs ayında yeniden eğitim hayatına başlayacağını, 2026–2027 eğitim yılında ise öğrencilerin modern ve güvenli bir okulda eğitim alacağını belirtti. Okulun bundan böyle Anadolu Lisesi ve Fen Lisesi statüsünde hizmet vereceğini açıklayan Üstel, bu adımın yalnızca fiziki değil, akademik bir güçlenme anlamı taşıdığını kaydetti.

Başbakan Üstel, kamuoyunda okulun ismiyle ilgili oluşan yanlış algılara da yanıt vererek şöyle dedi:

“Namık Kemal Lisesi’nin adının değişeceği yönünde oluşan algı beni derinden üzmüştür. Şunu açık ve net söylüyorum: Namık Kemal Lisesi, Kıbrıs Türkünün tarihidir. Kıymetlidir ve adı asla değişmeyecek. Bu okulun ismi silinemez, itibarı tartışılamaz.”

Amaçlarının yalnızca binayı yenilemek olmadığını vurgulayan Üstel, “Tıpkı Bülent Ecevit Anadolu Lisesi ve 20 Temmuz Fen Lisesi gibi, akademik olarak da güçlü, öğrencilerimizi geleceğe hazırlayan bir Namık Kemal Lisesi inşa ediyoruz. Hedefimiz; güvenli, çağdaş, akademik açıdan iddialı ve eski ihtişamlı günlerine kavuşmuş bir Namık Kemal Lisesi’dir” dedi.

Üstel, sadece Namık Kemal Lisesi değil, ülke genelindeki tüm okullarda tespit edilen eksikliklerin giderilmesi ve sorunların çözümü için Milli Eğitim Bakanlığı ile iş birliği içerisinde yoğun bir çalışma yürütüldüğünü belirtti. Eğitimin, hükümetin en hassas ve en öncelikli alanlarından biri olduğu vurgusunu yineledi.

Açıklamasının sonunda Başbakan Üstel, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Namık Kemal Lisesi eski müdürü İsmail Gündost’u saygı ve rahmetle andı, “Değerlerimize sahip çıkarak bugünü daha güçlü yaşayacak, yarınlarımızı gururla inşa edeceğiz. Tek hedefimiz budur” ifadelerini kullandı.