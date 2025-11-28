Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu’nun (YÖDAK) 9 Milyon 461 bin TL’lik bütçesi Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde oy çokluğuyla kabul edildi.

YÖDAK Başkanı Aykut Hocanın, komiteye çalışmalarla ilgili bilgi vererek, milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Hocanın, 106 bin 760 kayıtlı öğrenci bulunan KKTC’de, aktif öğrenci sayısının 91 bin 295 olduğunu belirtti.

Ülkedeki aktif üniversite sayısının 23, bu üniversitelerde görev yapan akademisyen sayısının 5 bin 814 olduğunu dile getiren Hocanın, KKTC’deki üniversitelerden 143 bin 190 kişinin mezun edildiğini dile getirdi.

YÖDAK’ın kurumsal yapısının layıkıyla geliştirilmesi gerektiğini vurgulayan Hocanın, bununla ilgili hazırladıkları bir yasa çalışması olduğunu söyledi.

Kira bedeli, su, elektrik gibi giderler ve maaş ödemelerinden sonra YÖDAK’a kalan bütçenin 3-4 milyon TL olduğunu söyleyen Hocanın, “Bu rakamlarla kurumu yönetmek zor” dedi.

Aykut Hocanın, bu kadar alanda etkin denetimden sorumlu olan YÖDAK’ın bilgi işlem sorumlusu da arabası da olmadığını söyledi.

Personelin evrakları kendi araçlarıyla dağıttığını ifade eden Hocanın, zaman zaman Meclis’ten ödünç araba aldıklarını da kaydetti.

-Sahte diploma ve denetim

Sahte diploma konusunda da konuşarak, belgede sahtecilik, hak edilmemiş diploma alınması gibi konuların tekrarlanması ihtimalinin azaldığını, denetimlerin artırıldığını söyleyen YÖDAK Başkanı Aykut Hocanın, “Yine de yürünecek yol var” dedi.

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde yapılan denetimleri bin sayfalık rapor haline getirerek ilgili mercilere ilettiklerini söyleyen Hocanın, söz konusu üniversitenin 27 programını askıya aldıklarını, 21 programın da izinlerini iptal ettiklerini kaydetti.

Aykut Hocanın, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nin master ve doktora programlarını da askıya aldıklarını açıkladı.

Hocanın, Gazimağusa’daki bir üniversiteyle ilgili de denetim yaptıklarını, bu konuda hazırladıkları raporu da ilgili mercilerle paylaşacaklarını kaydederek, söz konusu üniversiteye de gerekli yaptırımın yapılacağını açıkladı.

23 üniversitede denetim gerçekleştirdiklerini de belirten Hocanın, üniversitelerin tamamından faaliyet raporu talep edildiğini söyledi.

-Pasif öğrenci

Bir soru üzerine, 2 dönem üst üste kayıt yapmayan, 3’üncü dönemin 6’ncı haftasına kadar kaydını yenilemeyen öğrencinin pasif öğrenci olduğu bilgisini veren Hocanın, üniversitelerin bu öğrencilerle ilgili kendilerine verdiği bilgilerin “mali problemler ve akademik başarısızlıkla” ilgili olduğunu söyledi.

Yükseköğrenim Yasası’na göre öğrencinin ülkeye nasıl gireceğinin, burada nasıl barınacağının YÖDAK’ın sorumluluğunda olmadığını dile getiren Hocanın, ağustos ayında Bakanlar Kurulu’ndan geçerek yürürlüğe giren uluslararası öğrenciler kayıt kabul tüzüğü ile bu alandaki kriterlerin netleştiğini de ifade etti.

YÖDAK’ın Avrupa Kalite Ajansına (ENQA) üyeliği olduğunu ancak Rum tarafının itirazları nedeniyle kurumun üyelikten çıkarıldığını anımsatan Hocanın, yapılan çalışmalar, yükseköğrenimin kayıt altına alınması, ilgili tüzüğün yürürlüğe girmesi ve denetimlerin artırılmasıyla 1 ay önce Brüksel’den olumlu yanıt aldıklarını, Avrupa Kalite Ajansı’na üyeliklerinin 2030’a kadar onaylandığını söyledi.

-Özuslu

CTP milletvekili Sami Özuslu, YÖDAK bütçesi üzerine söz aldı.

YÖDAK denildiğinde akla diploma meselesinin ve ülkedeki pasif öğrenci miktarının geldiğini belirten Özuslu, verilere göre, ülkede 15 bin pasif öğrenci olduğunu dile getirerek, “15 bin pasif öğrenci neden pasife düştü?” diye sordu.

2 yıl önce bu sayının 30 bin civarında olduğunu, sayının düşmesinin sevindirici olduğunu belirten Özuslu, hala üniversiteler üzerinden insan ticareti yapılıp yapılmadığından emin olunup olunmadığını sordu.

Özuslu, Hocanın’ın Meclis’e de ilettiği denetim raporuna gizlilik nedeniyle erişemediklerini söyledi.

Konuşmaların ardından YÖDAK’ın bütçesi oy çokluğuyla onaylandı. Komite, daha sonra Faiz Farkı Fonu bütçesinin görüşülmesine geçildi.