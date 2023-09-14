Ziya Öztürkler: Güzelyurt’umuz, bugün Anadolu’dan gelen can suyuyla buluştu Ziya Öztürkler: Güzelyurt’umuz, bugün Anadolu’dan gelen can suyuyla buluştu

Başbakan Ünal Üstel kabulde yaptığı konuşmada, “Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, tarihten gelen güçlü bağlarıyla, birbirinden ayrılmaz et ve tırnak gibidir. Biz iki devlet ve bir milletin çocuklarıyız. Bugün bayrağımız göklerde dalgalanıyorsa, Mehmetçiğimizin sayesindedir. 
Anavatan Türkiye Cumhuriyeti 20 Temmuz 1974’te  “Garanti ve İttifak Anlaşmalarından” doğan hukuki hakkını kullanarak gerçekleştirdiği harekat sayesinde bugün halkımız, kendi egemen devlet çatısı altında ve kendi kimliği ile güven içinde hak ettiği şekilde yaşamaktadır. 

Pile-Yiğitler yolu projesinde, BM’nin ortaya koyduğu yanlı tavır karşısında da   avanatanımız ve mehmetçiğimiz yine bizim yanımızda olmuştur. Bu sayede Pile’de yaşayan halkımız refah içinde hayatını sürdürmektedir” dedi.

Orgeneral Selçuk Bayrakraktaroğlu  da konuşmasında,  KKTC’nin uluslararası arenada hak ettiği yeri almasının zamanı geldiğine vurgu yaparak, “Her zaman biriz ve beraberiz. Türk Silahlı Kuvvetleri, Kıbrıslı Türk kardeşlerimizin güvenli  bir şekilde yaşamaları ve  hak ve menfaatlerini korumak için her zaman yanınızdadır” ifadelerini kullandı.