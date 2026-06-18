KTSYD’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Dernek Başkanı Necati Özsoy kabulden dolayı Başbakan Ünal Üstel’e teşekkür ederek derneğin yürüttüğü çalışmalar ve geleceğe yönelik projeleri hakkında bilgi verdi.

Özsoy, spor yazarlarının çalışma koşulları ile spor yatırımlarına ilişkin gözlem ve değerlendirmelerini Başbakan Üstel ile paylaştı ve devletin spor tesisleri ile projelere sağladığı katkının büyük önem taşıdığını vurguladı.

Dernek yönetimi olarak temel hedeflerinin sporun ve sporcunun sesini daha geniş kitlelere ulaştırmak olduğunu belirten Özsoy, her yıl düzenlenen KTSYD Başarı ve Ödül Töreni ile spor camiasında başarı gösteren isimleri ödüllendirdiklerini ifade etti.

Başbakan Ünal Üstel’i KTSYD Ödül Töreni’ne davet eden Özsoy, törende birlikte olmaktan memnuniyet duyacaklarını söyledi.