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Yangın, polis, itfaiye, Orman Dairesi ve Sivil Savunma ekiplerinin ortak müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Taşkent-Güngör arasında bulunan bir arazide, dün meydana gelen yangında ise yaklaşık 20 dönümlük alan içerisindeki kuru otlar, toplam 65 adet zeytin ile 10 adet alıç ağaçları yandı.

Zeytin ve alıç ağaçları yandı

Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Polisten verilen bilgiye göre, Mevlevi’de bugün dere yatağının kenarında çıkan yangında, toplam 12 adet narenciye ağacı, rulo balya, 7 adet sulama borusu ile kuru otlar yandı.

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