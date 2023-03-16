Başbakan Ünal Üstel, T.C. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Olağanüstü Zirve Toplantısı'na ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Başbakan Üstel, “Sayın Erdoğan'ın girişimleriyle KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı’na (TDT) gözlemci üye olmasının ardından bugün Sayın Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar ve Dışişleri Bakanımız Sayın Tahsin Ertuğruloğlu’nun katılımlarıyla temsil edildiğimiz TDT Olağanüstü Zirvesi ile zirve toplantısında ortaya konulan dayanışma iradesini selamlıyorum” dedi.

Üstel, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Türkiye Cumhuriyeti’nin, KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatına Anayasal adı olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sıfatıyla gözlemci üye olarak kabul edilmesinde ortaya koyduğu gayret ve iradenin yanında Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Bugünkü zirvemizi Birliğimiz gücümüzdür şiarıyla icra ediyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin de aramıza katılmasıyla aile meclisimiz artık daha da güçlendi. Teşkilat olarak Kıbrıs Türk halkına güçlü ve kararlı desteğimizi somutlaştırdık. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tanınması ve kardeşlerimizin maruz kaldığı kısıtlamaların kaldırılması için verdiğimiz mücadeleyi sürdüreceğiz.’ şeklindeki açıklaması devletimize ve milli davamıza sahip çıkma kararlılığının açık bir tezahürüdür.”

ÜSTEL, OKTAY’IN ‘KKTC’Yİ TANIYIN’ ÇAĞRISINI YİNELEDİ

Türkiye’de 6 Şubat tarihinde meydana gelen depremlere de dikkat çeken Başbakan Üstel, şöyle devam etti:

“Türkiye’de 6 Şubat’ta yaşanan “asrın deprem felaketi” süresince, devletimiz, hükümetimiz ve halkımız Sayın Erdoğan’ın da belirttiği gibi en büyük gücümüz birliğimizdir şiarına uygun olarak hareket etmiş kardeşlerinin yanında olmak adına elindeki tüm imkanları seferber etmiştir.

Ana vatan Türkiye’mizin de tüm Türk devletlerinin de iyi günde, kötü günde, kederde ve sevinçte yanlarında olacağımızı bir kez daha altını çizerek vurgulamak istiyorum.

Türk devletleri ile birlikte aynı yolu yürümekten büyük mutluluk ve onur duyduğumuzu ifade etmek istiyorum.

Zirvede ortaya konulan dayanışma kararlılığının tüm Türk Dünyasına hayırlar getirmesini diliyor, Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ve Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay’ın yaptığı KKTC’yi tanıyın çağrısını yineliyor, bu çağrının Türk Dünyası başta olmak üzere tüm dünyada hak ettiği karşılığı bulmasını temenni ediyorum.”