Başbakan Ünal Üstel, KKTC’de resmi temaslarda bulunan Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve beraberindeki heyeti kabul ederek, görüştü.

Başbakanlık Şeref Salonu’nda gerçekleşen görüşmede Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy’da yer aldı.

Başbakan Üstel, konuşmasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve beraberindeki heyeti KKTC’de görmekten mutluluk duyduğunu belirtti.

İki ülkenin bakanlıkları arasında yapılan istişareler neticesinde KKTC’de çalışma ve sağlık alanlarında yeni projelere imza atmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Başbakan Üstel, Türkiye Cumhuriyeti’ne yapılan ziyarete işaret ederek, şunları söyledi:

“Bir süre önce ana vatanımız Türkiye’ye yaptığımız ziyaret kapsamında özellikle iki ülkenin sosyal sigorta kurumları nasıl entegre edilebilir, ülkemizde yaşayan insanlarımız Türkiye’nin sağlık hizmetlerinden nasıl istifade edebilir, emekçi insanlarımızın çalışma şartlarını nasıl iyileştirebiliriz konularını ele aldık. Sizler ise akabinde buraya gelerek güzel bir protokolle noktayı koydunuz. Bugün de onun mutluluğunu yaşamaktayız.”

Geçtiğimiz günlerde Türkiye Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in de ülkeyi ziyaret ettiğini ve eğitimde birtakım eksikliklerin giderilmesi için çalışmalar yapıldığını anımsatan Üstel, bu kapsamda özel okullarda tam gün eğitime geçiş müjdesinin halka verildiğini ifade etti.

Başbakan Üstel, yaptıkları girişimler ve akabinde verilen müjdelerin sonuca ulaştığını görmekten dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, desteklerinden dolayı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a teşekkür etti.

BİLGİN

Türkiye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de konuşmasında, iki ülkenin bakanlıkları arasında imzalanan protokole işaret ederek, çalışma hayatının düzenlenmesi, sağlık, işsizlik ve sosyal sigorta sisteminin modernize edilmesi konularında kapsamlı bir protokolün imzalandığını belirtti.

Protokolün iki ülkenin çalışma hayatının gelişmesine katkı yapacağına inanç belirten Bilgin, “Sizin başkanlığınızda, Sayın Çalışma Bakanımızla yürüteceğimiz koordineli çalışmalarla ve sayın Cumhurbaşkanımızın bize verdiği yetki ile hizmetlerimizi sürdüreceğiz” dedi.