Başbakan Ünal Üstel, Türkiye ile gerçekleştirilen görüşmelerin her zamanki gibi olumlu geçtiğini belirterek, yapılan temasların ülkede yaşayan insanların refahı ve yaşam kalitesini artırmaya yönelik olduğunu vurguladı.

Yeni projeler ve imzalanması planlanan Mali ve Ekonomik İşbirliği Protokolü hakkında da bilgi veren Üstel, “Bütün yapılan görüşmeler ülkemizde yaşayan insanların rahatlığı ve refahlığı için. Yeni projeler ve yeni imzalayacağımız protokol Kıbrıs Türk halkı için yararlı olacak.” dedi.

Görüşme özellikle enerji, eğitim ve turizm alanlarında atılabilecek adımların ele alındığını kaydeden Üstel, büyük sektörlerin bu süreçten olumlu etkileneceğini söyledi.

Başbakan Üstel ayrıca, önümüzdeki hafta 5’inde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı’nın KKTC’ye geleceğini açıklayarak Mübarek Ramazan ayı kapsamında bir iftar programı düzenleneceğini belirtti.

Üstel, söz konusu ziyaret çerçevesinde hem hükümet yetkilileri ve milletvekilleriyle hem de vatandaşlarla bir araya gelineceğini ve temasların KKTC’de de sürdürüleceğini ifade etti.