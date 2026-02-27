Alınan karar doğrultusunda; eski Mare Monte Restoranı’nın bulunduğu alan, otel bölgesi, plaj, bungalovların yer aldığı kısım ve Kraliçe Havuzları bölgesinin sözleşme kapsamından çıkarıldığı ifade edildi. Net Holding’e bırakılan alanın ise Mare Monte’nin alt kısmı ile Kraliçe Havuzları yoluna kadar olan bölüm ve Royal kısmının üst tarafı olduğu belirtildi.

Başkan Ataser, belediye tarafından kullanılmakta olan plajın yanı sıra sözleşmeden çıkarılan diğer alanların da belediyeye kiralanması için Vakıflar İdaresi’ne yazılı talepte bulunduklarını açıkladı. “Makul bir kira bedeliyle burayı devralmaya hazırız” diyen Ataser, sürecin kavgasız ve gürültüsüz şekilde, iki tarafın da kazanacağı bir anlayışla ilerlemesinin önemine dikkat çekti.

“Eski Mare Monte’yi yeniden ayağa kaldıracağız”

Başkan Ataser, hedeflerinin eski Mare Monte’yi doğaya zarar vermeden, yapının ruhunu koruyarak yeniden hayata geçirmek olduğunu belirtti. “Eski Mare Monte’yi, ‘New Mare Monte’ olarak yeniden bölgeye kazandıracağız” ifadelerini kullandı.

Sürece ilişkin değerlendirmesinde Ataser şu ifadeleri kullandı:

“Mare Monte mücadelesinde istediğimiz noktaya ulaşıyoruz. Bu süreci istişare ve kararlılıkla tamamlayacağız.”

Salı günü belediye meclisinin toplanarak alınan kararın detaylı değerlendirmesini yapacağını belirten Ataser, Vakıflar İdaresi başta olmak üzere ilgili kurumlarla gerekli görüşmelerin sürdürüleceğini ifade etti.

Başkan Ataser, mücadele sürecinde destek veren herkese teşekkür ederek, kalan sürecin de birlik ve kararlılıkla tamamlanacağını vurguladı.