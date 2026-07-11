Başbakan Üstel'in mesajı şöyle:

"Kamuoyunun doğru ve zamanında bilgilendirilmesi adına büyük bir özveriyle görev yapan tüm basın mensuplarımızın 11 Temmuz Basın Günü'nü kutluyorum.

Ülkemizin gelişimine, demokrasimizin güçlenmesine ve toplumsal sorumluluk bilinciyle yürütülen haberciliğe katkı sunan tüm basın emekçilerimize çalışmalarında başarılar diliyor, görevlerini fedakarca sürdüren tüm basın mensuplarına teşekkür ediyorum.

Bu vesileyle, aramızdan ayrılan basın çalışanlarını rahmetle anıyor, tüm basın camiamıza sağlık, huzur ve başarılar diliyorum."