Başbakan Üstel, mesajında, Mustafa Kemal Atatürk tarafından Türk milletinin sesini dünyaya duyurmak amacıyla kurulan Anadolu Ajansı’nın köklü geçmişine vurgu yaptı. Ajansın kuruluşundan bu yana gerçeklik ve objektiflik ilkelerinden sapmadan yayın hayatını sürdürdüğünü belirten Üstel, kurumun aynı zamanda Kıbrıs Türk halkının da sesi olduğunu ifade etti.

Üstel, Anadolu Ajansı’nın başta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye olmak üzere dünya genelindeki çalışmalarını takdirle takip ettiklerini kaydetti.

Anadolu Ajansı’nın yalnızca Türkiye’nin değil, KKTC’nin de hafızası ve sesi olduğunu dile getiren Üstel, ajansın 106’ncı kuruluş yıl dönümünü tebrik ederek başarılarının devamını diledi.