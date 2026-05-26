Tatar yayımladığı mesajda, dayanışmanın, paylaşmanın, kardeşliğin ve manevi değerlerin en güçlü şekilde hissedildiği Kurban Bayramı’na ulaşmanın huzur ve mutluluğunu hep birlikte yaşadıklarını ifade etti.

Bayramların, kırgınlıkların geride bırakıldığı, sevgi, saygı ve hoşgörünün güç kazandığı özel günler olduğunu vurgulayan Tatar, “Bizleri millet olarak bir arada tutan birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunun bu müstesna günlerde daha da pekişeceğine yürekten inanıyorum.” dedi.

Başta şehit aileleri, gaziler, ülkede ve yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlar olmak üzere, Kıbrıs Türk halkının Kurban Bayramı’nı kutlayan Tatar, bayramın adaya, Anavatan Türkiye’ye ve tüm İslam âlemine sağlık, huzur, bereket ve barış getirmesini temenni etti.

Tatar mesajında, “Sevdiklerinizle birlikte nice güzel bayramlara ulaşmanız dileğiyle, Kurban Bayramımız mübarek olsun” dedi.